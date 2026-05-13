Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Саръбоюков първи опита новата придобивка на БФЛА

Саръбоюков първи опита новата придобивка на БФЛА

  • 13 май 2026 | 13:03
  • 318
  • 0

Българска федерация лека атлетика (БФЛА) разполага със собствен транспорт за първи път в 100-годишната си история. Новият бус на федерацията направи един от първите си курсове, като закара Божидар Саръбоюков и Димитър Карамфилов до летището за заминаването им към Китай, където българският атлет ще участва в турнири от Диамантената лига.

Придобивката е подарък от един от спонсорите на БФЛА и ще бъде използвана за нуждите на федерацията. Бусът ще подпомага ежедневната работа на екипа, като ще улесни транспорта на уреди, състезатели и оборудване, както и логистиката около състезания, лагери и други дейности, свързани с календара на федерацията.

"За БФЛА това е важна крачка в подобряването на организационната дейност, тъй като работата на федерацията е свързана с множество пътувания в страната и чужбина. Новото транспортно средство ще бъде в помощ на всички звена - служители, състезатели и клубове, и ще допринася за по-добрата координация при провеждането на спортни прояви и инициативи", заявиха от централата.

Бусът е изцяло брандиран с визията на БФЛА и е своеобразна подвижна реклама на българската атлетика навсякъде, където пътува.

Божидар Саръбоюков поставя началото на летния сезон с участие в най-комерсиалната верига турнири в леката атлетика - Диамантена лига. Първият му старт е в събота в Шанхай, а зрителите ще могат да проследят представянето му в ефира на MAX Sport 1. Началото на студийната програма е в 12:00 часа.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Небивал интерес за участие в Маратон Варна през уикенда

Небивал интерес за участие в Маратон Варна през уикенда

  • 13 май 2026 | 13:18
  • 165
  • 0
Гаут Гаут повежда Австралия към Световното до 20 г. в Орегон

Гаут Гаут повежда Австралия към Световното до 20 г. в Орегон

  • 13 май 2026 | 13:12
  • 209
  • 0
Божидар Саръбоюков стартира сезона в Диамантената лига тази събота

Божидар Саръбоюков стартира сезона в Диамантената лига тази събота

  • 13 май 2026 | 10:15
  • 545
  • 0
Исмаил Сенанджи и Маринела Нинева с поредни победи в “Луковит рън“

Исмаил Сенанджи и Маринела Нинева с поредни победи в “Луковит рън“

  • 12 май 2026 | 17:33
  • 793
  • 0
Арестуваха световен шампион в спринта за предполагаема измама с криптовалута

Арестуваха световен шампион в спринта за предполагаема измама с криптовалута

  • 12 май 2026 | 16:46
  • 2004
  • 0
Оспорвани надбягвания в 24-тото издание на мемориала “Веселин Даскалов“

Оспорвани надбягвания в 24-тото издание на мемориала “Веселин Даскалов“

  • 12 май 2026 | 16:25
  • 1223
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Пореден епизод на битките между Лудогорец и Левски

Пореден епизод на битките между Лудогорец и Левски

  • 13 май 2026 | 07:06
  • 18507
  • 135
Крушарски: ЦСКА са победени, Купата е наша!

Крушарски: ЦСКА са победени, Купата е наша!

  • 13 май 2026 | 09:56
  • 11448
  • 45
Време е за реванш! Осакатен и мислещ за финала ЦСКА излиза срещу целещия се в Европа ЦСКА 1948

Време е за реванш! Осакатен и мислещ за финала ЦСКА излиза срещу целещия се в Европа ЦСКА 1948

  • 13 май 2026 | 07:12
  • 17752
  • 57
Шампионът Левски обяви първото си ново попълнение!

Шампионът Левски обяви първото си ново попълнение!

  • 13 май 2026 | 10:33
  • 14750
  • 1
Шефът на съдиите в Англия се произнесе: Явно нарушение срещу Давид Рая

Шефът на съдиите в Англия се произнесе: Явно нарушение срещу Давид Рая

  • 13 май 2026 | 12:02
  • 6045
  • 2
Могат ли талантите на Славия да засилят Добруджа по склона?

Могат ли талантите на Славия да засилят Добруджа по склона?

  • 13 май 2026 | 07:33
  • 7345
  • 19