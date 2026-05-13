Саръбоюков първи опита новата придобивка на БФЛА

Българска федерация лека атлетика (БФЛА) разполага със собствен транспорт за първи път в 100-годишната си история. Новият бус на федерацията направи един от първите си курсове, като закара Божидар Саръбоюков и Димитър Карамфилов до летището за заминаването им към Китай, където българският атлет ще участва в турнири от Диамантената лига.

Придобивката е подарък от един от спонсорите на БФЛА и ще бъде използвана за нуждите на федерацията. Бусът ще подпомага ежедневната работа на екипа, като ще улесни транспорта на уреди, състезатели и оборудване, както и логистиката около състезания, лагери и други дейности, свързани с календара на федерацията.

"За БФЛА това е важна крачка в подобряването на организационната дейност, тъй като работата на федерацията е свързана с множество пътувания в страната и чужбина. Новото транспортно средство ще бъде в помощ на всички звена - служители, състезатели и клубове, и ще допринася за по-добрата координация при провеждането на спортни прояви и инициативи", заявиха от централата.

Бусът е изцяло брандиран с визията на БФЛА и е своеобразна подвижна реклама на българската атлетика навсякъде, където пътува.

Божидар Саръбоюков поставя началото на летния сезон с участие в най-комерсиалната верига турнири в леката атлетика - Диамантена лига. Първият му старт е в събота в Шанхай, а зрителите ще могат да проследят представянето му в ефира на MAX Sport 1. Началото на студийната програма е в 12:00 часа.