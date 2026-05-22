Везенков в преследване на мечтата срещу шампиона в Евролигата

Ще успее ли Александър Везенков най-сетне да се пребори за така жадувания трофей в Евролигата? Тази вечер Олимпиакос започва за пета поредна година участието си във Финалната четворка на елитната надпревара, която навлиза днес в решаващата си фаза. В 18:00 часа българско време Саша и гръцкият гранд се изправят в "Telekom Center Athens" срещу защитаващия титлата си от миналата година Фенербахче.

Двата отбора си размениха по една домакинска победа в редовния сезон. Турският гранд в немалка част от редовния сезон бе лидер в класирането, но в крайна сметка завърши четвърти, докато “червено-белите” от Пирея заеха първата позиция.

В плейофите от четвъртфиналната фаза Олимпиакос се разправи с Монако с 3-0 след три категорични победи, докато Фенербахче имаше далеч по-тежка серия срещу Жалгирис, но пречупи литовците с 3-1.

В другия полуфинал в Атина днес, в изцяло испански дуел, силите си ще премерят Валенсия и Реал Мадрид.