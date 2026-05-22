Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Везенков в преследване на мечтата срещу шампиона в Евролигата

Везенков в преследване на мечтата срещу шампиона в Евролигата

  • 22 май 2026 | 07:00
  • 3043
  • 1
Везенков в преследване на мечтата срещу шампиона в Евролигата

Ще успее ли Александър Везенков най-сетне да се пребори за така жадувания трофей в Евролигата? Тази вечер Олимпиакос започва за пета поредна година участието си във Финалната четворка на елитната надпревара, която навлиза днес в решаващата си фаза. В 18:00 часа българско време Саша и гръцкият гранд се изправят в "Telekom Center Athens" срещу защитаващия титлата си от миналата година Фенербахче.

Везенков преди Финалната четворка за суперсблъсъка с шампиона на Евролигата, втората си MVP награда и очакванията на феновете
Везенков преди Финалната четворка за суперсблъсъка с шампиона на Евролигата, втората си MVP награда и очакванията на феновете

Двата отбора си размениха по една домакинска победа в редовния сезон. Турският гранд в немалка част от редовния сезон бе лидер в класирането, но в крайна сметка завърши четвърти, докато “червено-белите” от Пирея заеха първата позиция.

Олимпиакос загря за Финалната четворка със съкрушителна победа без Везенков
Олимпиакос загря за Финалната четворка със съкрушителна победа без Везенков

В плейофите от четвъртфиналната фаза Олимпиакос се разправи с Монако с 3-0 след три категорични победи, докато Фенербахче имаше далеч по-тежка серия срещу Жалгирис, но пречупи литовците с 3-1.

В другия полуфинал в Атина днес, в изцяло испански дуел, силите си ще премерят Валенсия и Реал Мадрид.

Следвай ни:

Още от Евролига

Реал Мадрид и Валенсия са готови за испанския полуфинал в Евролигата

Реал Мадрид и Валенсия са готови за испанския полуфинал в Евролигата

  • 21 май 2026 | 21:41
  • 1382
  • 0
Везенков и Олимпиакос тренираха в завидно добро настроение преди мача с Фенербахче

Везенков и Олимпиакос тренираха в завидно добро настроение преди мача с Фенербахче

  • 21 май 2026 | 20:43
  • 2871
  • 1
Везенков пред Sportal.bg: Олимпиакос обича да печели трофеи в залата на Панатинайкос

Везенков пред Sportal.bg: Олимпиакос обича да печели трофеи в залата на Панатинайкос

  • 21 май 2026 | 19:14
  • 9709
  • 9
Фурние пред Sportal.bg: Странно ще е да видя залата червено-бяла, а не зелена

Фурние пред Sportal.bg: Странно ще е да видя залата червено-бяла, а не зелена

  • 21 май 2026 | 18:48
  • 5473
  • 0
Кристиян Занов дебютира в Евролигата при загуба на Панатинайкос

Кристиян Занов дебютира в Евролигата при загуба на Панатинайкос

  • 21 май 2026 | 16:22
  • 1793
  • 0
Барцокас: За нас е важно да сме част от тази финална четворка

Барцокас: За нас е важно да сме част от тази финална четворка

  • 21 май 2026 | 14:08
  • 1259
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски се прицели в трио от Локо (Пд)

Левски се прицели в трио от Локо (Пд)

  • 22 май 2026 | 02:07
  • 28512
  • 40
Неподражаемият Кристиано Роналдо короняса Ал-Насър

Неподражаемият Кристиано Роналдо короняса Ал-Насър

  • 21 май 2026 | 22:56
  • 32852
  • 105
Берое хвърля всичко за победа във Враца

Берое хвърля всичко за победа във Враца

  • 22 май 2026 | 08:00
  • 1579
  • 2
Септември (Сф) държи съдбата в ръцете си, последният тест е срещу изпадналия Добруджа

Септември (Сф) държи съдбата в ръцете си, последният тест е срещу изпадналия Добруджа

  • 22 май 2026 | 07:45
  • 1309
  • 0
Спартак (Варна) се нуждае от задължителен успех, но ще се надява и на помощ от другите мачове

Спартак (Варна) се нуждае от задължителен успех, но ще се надява и на помощ от другите мачове

  • 22 май 2026 | 07:15
  • 1709
  • 6