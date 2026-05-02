Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Божидар Саръбоюков бе отличен с почетен знак, плакет и 1000 евро на днешния Ден на Харманли

Божидар Саръбоюков бе отличен с почетен знак, плакет и 1000 евро на днешния Ден на Харманли

  • 2 май 2026 | 14:13
  • 1074
  • 2

Лекоатлетът Божидар Саръбоюков бе отличен с почетен знак, плакет и премия от 1000 евро на днешния Ден на Харманли, който е и неговия роден град, в който живее и тренира. Това стана на тържествена сесия на Общинския съвет по повод празника. Европейският шампион в скока на дължина на първенството в зала в Апелдорн през 2025 и трети в света на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун, Полша, през март тази година бе в залата в Културния център, където се състоя заседанието, заедно с личния си треньор Димитър Карамфилов, който също бе награден.

Във фоайето на Културния център бе изложена и след това разрязана 8,31 метра дълга торта - колкото е върховото постижение на лекоатлета, кулинарно произведение на местен сладкар.

"Като видях тортата се учудих колко много съм скочил", пошегува се на награждаването Саръбоюков.

В благодарственото си слово той подчерта, че условията, при които се подготвя тук, в Харманли, са перфектни и затова той продължава да тренира в родния град.

Спортната база не е само за мен, но и за всички деца в Харманли, уточни той.

Днес имаме честта да удостоим един млад мъж, който накара целия свят да говори за Харманли, каза в словото си кметът на общината Мария Киркова. Тя нарече Божидар "момчето, което не просто скача, а лети". По нейни думи Саръбоюков е пример за това, че за спортиста от малкия град няма граници.

В момента Божидар има един от най-добрите резултати в света, ще участва на всички диамантени лиги и големи състезания този сезон, съобщи наставникът Димитър Карамфилов.

Той също похвали местната спортна база като една от най-добрите за подготовка у нас.

Следвай ни:

Европейски медал за български ветеран в атлетиката

  • 2 май 2026 | 14:20
  • 314
  • 0
  • 2 май 2026 | 09:40
  • 916
  • 0
  • 2 май 2026 | 09:21
  • 628
  • 0
  • 2 май 2026 | 08:52
  • 369
  • 0
  • 2 май 2026 | 08:28
  • 2118
  • 0
  • 2 май 2026 | 08:09
  • 1019
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

  • 2 май 2026 | 08:00
  • 27669
  • 237
  • 2 май 2026 | 15:19
  • 7085
  • 32
  • 2 май 2026 | 11:40
  • 24481
  • 6
  • 2 май 2026 | 12:14
  • 12560
  • 4
  • 2 май 2026 | 12:22
  • 17195
  • 24
  • 2 май 2026 | 07:45
  • 8882
  • 5