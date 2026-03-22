Треньорът на Саръбоюков: Божидар беше подготвен за много по-добър резултат

Божидар Боюков спечели бронзов медал на Световното първенство в зала в полския град Торун, но неговият треньор Димитър Карамфилов призна, че и двамата са се надявали на още по-добро представяне.

“Има доза разочарование, но все пак това е медал, който България чакаше 15-16 години. Още на следващото състезание ще покажем, че сме много по-добри от всички останали”, сподели Карамфилов пред Sportal.bg.

Божидар Саръбоюков с исторически медал в скока на дължина на Световното в Торун

“Божидар не е доволен от резултата, а не от класирането. Състезанието не тръгна по най-добрия начин за нас, защото бяхме подготвени за по-силен резултат, но в последната фаза на скока Божидар не беше прецизен”, обясни специалистът.

“Очаквахме Фурлани да е основният ни конкурент, но португалецът направи опита на живота си. Почивката ще е около 10 дни, след което започваме подготовка за летния сезон”, каза още Димитър Карамфилов.

