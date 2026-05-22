  • 22 май 2026 | 10:55
Варненският лекоатлет Петър Недялков влезе в престижния "Клуб 2025" на "Успелите деца на България"

Младият варненски талант Петър Недялков беше награден като Финалист от Фондация “Димитър Бербатов“. Петокласникът от III ОУ “Ангел Кънчев“ и състезател на СК Супер спорт-Варна е единственият спортист в тазгодишния списък, заслужил мястото си изцяло с постижения в Царицата на спортовете.

Под ръководството на своя треньор Симеон Попхлебаров, Петър изпрати истински “златна“ година със завоювани 29 златни медала, която го утвърди като един от най-перспективните състезатели в леката атлетика за неговата възраст.

За СК Супер спорт и за спортна Варна това признание е поредно доказателство, че комбинацията от талант, дисциплина и отлична треньорска школа ражда успехи, с които цялата страна може да се гордее.

