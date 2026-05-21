Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Девора Аврамова ще представя България на 10 000 метра на Европейска купа по лека атлетика в Италия

Девора Аврамова ще представя България на 10 000 метра на Европейска купа по лека атлетика в Италия

  • 21 май 2026 | 21:16
  • 243
  • 0
Девора Аврамова ще представя България на 10 000 метра на Европейска купа по лека атлетика в Италия

Девора Аврамова ще представя България в бягането на 10 000 метра на Европейската купа по лека атлетика, която се проведе в Ла Специя в събота. Състезателката на Иван Попов ще стартира при жените, където я очаква сериозна конкуренция от още 59 заявени атлетки.

Аврамова влиза в състезанието като шампионка на България в дисциплината, след като спечели националната титла през миналия месец. Личният ѝ рекорд на 10 000 метра е 33:52.91 минути.

"Стартът в Ла Специя ще бъде важна възможност за българската атлетка да премери сили с част от водещите състезателки на континента и да натрупа ценен международен опит", написаха от БФЛА в социалните мрежи.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Елитът в хвърлянията се събира в Балчик за турнира "Дионисополис"

Елитът в хвърлянията се събира в Балчик за турнира "Дионисополис"

  • 21 май 2026 | 15:32
  • 794
  • 1
Организаторите на Европейското в Бирмингам събраха Божидар и Дара в клип

Организаторите на Европейското в Бирмингам събраха Божидар и Дара в клип

  • 21 май 2026 | 12:00
  • 7204
  • 1
Оманяла отдава блестящата си форма през 2026 г. на Южна Африка и промени в тренировките

Оманяла отдава блестящата си форма през 2026 г. на Южна Африка и промени в тренировките

  • 20 май 2026 | 16:27
  • 1460
  • 0
Яви, Черотич и Чемутай в зрелищен сблъсък на Prefontaine Classic

Яви, Черотич и Чемутай в зрелищен сблъсък на Prefontaine Classic

  • 20 май 2026 | 15:33
  • 370
  • 0
Александра Начева открива сезона в Пловдив

Александра Начева открива сезона в Пловдив

  • 20 май 2026 | 14:13
  • 1627
  • 0
Шеста африканска титла мотивира Йего за Пекин 2027 и Лос Анджелис 2028

Шеста африканска титла мотивира Йего за Пекин 2027 и Лос Анджелис 2028

  • 20 май 2026 | 14:07
  • 639
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Собственикът на ЦСКА Валтер Папазки: Честита купа на България! Това е само началото

Собственикът на ЦСКА Валтер Папазки: Честита купа на България! Това е само началото

  • 21 май 2026 | 18:06
  • 17386
  • 192
Везенков пред Sportal.bg: Олимпиакос обича да печели трофеи в залата на Панатинайкос

Везенков пред Sportal.bg: Олимпиакос обича да печели трофеи в залата на Панатинайкос

  • 21 май 2026 | 19:14
  • 4819
  • 4
Пожар прекъсна купона на ЦСКА в столично заведение, евакуираха футболистите

Пожар прекъсна купона на ЦСКА в столично заведение, евакуираха футболистите

  • 21 май 2026 | 18:30
  • 10115
  • 30
Теодор Христов в "Гостът на Sportal.bg": Ако мога да го нокаутирам, няма да го пазя

Теодор Христов в "Гостът на Sportal.bg": Ако мога да го нокаутирам, няма да го пазя

  • 21 май 2026 | 15:12
  • 10504
  • 2
Ясни съперниците на ЦСКА за старта в ЛЕ, във втория предварителен кръг става страшно

Ясни съперниците на ЦСКА за старта в ЛЕ, във втория предварителен кръг става страшно

  • 21 май 2026 | 12:06
  • 51478
  • 208
Цветан Соколов в Block Out: България има много талантливи играчи, с Бленджини всяка цел е възможна

Цветан Соколов в Block Out: България има много талантливи играчи, с Бленджини всяка цел е възможна

  • 21 май 2026 | 14:55
  • 11351
  • 4