Девора Аврамова ще представя България на 10 000 метра на Европейска купа по лека атлетика в Италия

Девора Аврамова ще представя България в бягането на 10 000 метра на Европейската купа по лека атлетика, която се проведе в Ла Специя в събота. Състезателката на Иван Попов ще стартира при жените, където я очаква сериозна конкуренция от още 59 заявени атлетки.

Аврамова влиза в състезанието като шампионка на България в дисциплината, след като спечели националната титла през миналия месец. Личният ѝ рекорд на 10 000 метра е 33:52.91 минути.

"Стартът в Ла Специя ще бъде важна възможност за българската атлетка да премери сили с част от водещите състезателки на континента и да натрупа ценен международен опит", написаха от БФЛА в социалните мрежи.