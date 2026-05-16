Саръбоюков след второто място в Китай: Подготовката ми беше доста добра, а едва издържах 6 опита

Божидар Саръбоюков завърши втори с 8.07 метра в първия си старт за летния сезон на Диамантената лига в Шанхай/Кецяо днес. Той беше победен единствено от Матия Фурлани, който спечели с 8.43 м. Саръбоюков, който замина болен за Китай, даде своята оценка за представянето си.

“Подготовката ми тази година, а и за летния сезон беше доста добра, а едва издържах шест опита. Явно тази болест този път ме пребори. Но имам една седмица, ще потренирам и се надявам там да се представя доста по-добре, както и на другите турнири от Диамантената лига. Надявам се да се вкарам във формата, в която аз искам”, каза Саръбоюков пред Макс Спорт след представянето си в Диамантената лига днес.