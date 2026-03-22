  Саръбоюков пред Sportal.bg: Медалът е една сбъдната мечта, само резултатът ме разочарова

Саръбоюков пред Sportal.bg: Медалът е една сбъдната мечта, само резултатът ме разочарова

  • 22 март 2026 | 23:12
Божидар Саръбоюков спечели бронзов медал в скока на дължина на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун с постижение от 8.31 метра. Това беше първо отличие за България от планетарни шампионати под покрив от 2010 г., когато Ваня Стамболова спечели сребро на 400 метра. При мъжете пък имаме медал на такъв форум през далечната 1991 г., когато Николай Антонов става шампион на 200 метра. Саръбоюков даде ексклузивно интервю за Sportal.bg броени минути след награждаването в Полша.

Треньорът на Саръбоюков: Божидар беше подготвен за много по-добър резултат

“Много се радвам за медала - изключително съм доволен, защото това е една сбъдната мечта. Надявам се с този медал да съм зарадвал всички българи, които са ме гледали зад екраните и не само. Надявам се по този начин и всички други лекоатлети да се стимулират. Федерацията и всичко да тръгне още по-добре и нагоре.

Божидар Саръбоюков с исторически медал в скока на дължина на Световното в Торун

Единственото, което ме разочарова е резултатът, защото днес бях в отлична форма. Ще издам една малко тайна - разбегът ми отиде един метър назад от този, когато скачах 8.45 м, 8.39 м и 8.42 м. Това означава, че съм изключително бърз. Направихме всичко, което трябваше, дори смятам, че си пролича в опитите”, каза той.

Цялото интервю с Божидар Саръбоюков може да намерите във видеото.

