Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Ружди Ружди триумфира на Гран при по пара лека атлетика в Швейцария

Ружди Ружди триумфира на Гран при по пара лека атлетика в Швейцария

  • 22 май 2026 | 10:10
  • 1368
  • 0

Ружди Ружди (клас F55) завоюва златен медал на тласкане на гюле с отличен резултат от 12:40 м в първи ден на Гран при по пара лека атлетика в Нотвил, Швейцария. Ружди е един от най-титулуваните участници в това състезание със своите две паралимпийски титли, едно сребро от паралимпийски игри, шест световни и шест европейски титли. Ружди е и настоящият световен рекордьор с резултат 12:94 м от Световното първенство в Ню Делхи миналата година. Ружди от самото начало работи с Радостин Тодоров, с когото са изградили отличен тандем за медали.

Още един успех за младата надежда Йоанна Михайлова, която постигна трето място в своя клас T47 на 200 м. Йоанна постигна личен резултат от 27:40 сек. Йоанна тренира с изтъкнатия треньор Евгени Игнатов, който допринесе за успехите на един най-успешните ни пара атлети Християн Стоянов. На Йонна днес ѝ предстои участие на 400 м от 11:50 ч. българско време.

Днес ще мята диск и Стефан Виет, който се състезава от началото на година и демонстрира постоянен напредък. Той се подготвя под ръководството на Радослав Костов, който има богат опит с работа с паралимпийци.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Кой е фаворитът на феновете за победа в скока на дължина на Диамантената лига в Сямън

Кой е фаворитът на феновете за победа в скока на дължина на Диамантената лига в Сямън

  • 22 май 2026 | 11:07
  • 373
  • 0
Варненският лекоатлет Петър Недялков влезе в престижния “Клуб 2025“ на “Успелите деца на България“

Варненският лекоатлет Петър Недялков влезе в престижния “Клуб 2025“ на “Успелите деца на България“

  • 22 май 2026 | 10:55
  • 187
  • 0
Световни шампиони и медалисти оглавяват силните състезания в Дрезден

Световни шампиони и медалисти оглавяват силните състезания в Дрезден

  • 22 май 2026 | 10:42
  • 174
  • 0
Ромел Глейв с 9.88 секунди на 100 метра и победа над Джейкъбс в Савона

Ромел Глейв с 9.88 секунди на 100 метра и победа над Джейкъбс в Савона

  • 22 май 2026 | 10:25
  • 372
  • 0
Девора Аврамова ще представя България на 10 000 метра на Европейска купа в Италия

Девора Аврамова ще представя България на 10 000 метра на Европейска купа в Италия

  • 21 май 2026 | 21:16
  • 2081
  • 0
Елитът в хвърлянията се събира в Балчик за турнира "Дионисополис"

Елитът в хвърлянията се събира в Балчик за турнира "Дионисополис"

  • 21 май 2026 | 15:32
  • 943
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с обръщение до "червена" България

ЦСКА с обръщение до "червена" България

  • 22 май 2026 | 10:35
  • 7227
  • 33
Дон Хулио в списъка на отбори от Серия "А" и Лига 1

Дон Хулио в списъка на отбори от Серия "А" и Лига 1

  • 22 май 2026 | 10:49
  • 4090
  • 7
ЦСКА в разговори с испански спец, решава за Янев до седмица

ЦСКА в разговори с испански спец, решава за Янев до седмица

  • 22 май 2026 | 09:45
  • 24432
  • 47
Съставът на Англия изтече, част от повиквателните на Тухел предизвикват сериозни спорове

Съставът на Англия изтече, част от повиквателните на Тухел предизвикват сериозни спорове

  • 22 май 2026 | 09:47
  • 7647
  • 5
Левски се прицели в трио от Локо (Пд)

Левски се прицели в трио от Локо (Пд)

  • 22 май 2026 | 02:07
  • 37048
  • 58
Везенков в преследване на мечтата срещу шампиона в Евролигата

Везенков в преследване на мечтата срещу шампиона в Евролигата

  • 22 май 2026 | 07:00
  • 5235
  • 2