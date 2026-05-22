Ружди Ружди триумфира на Гран при по пара лека атлетика в Швейцария

Ружди Ружди (клас F55) завоюва златен медал на тласкане на гюле с отличен резултат от 12:40 м в първи ден на Гран при по пара лека атлетика в Нотвил, Швейцария. Ружди е един от най-титулуваните участници в това състезание със своите две паралимпийски титли, едно сребро от паралимпийски игри, шест световни и шест европейски титли. Ружди е и настоящият световен рекордьор с резултат 12:94 м от Световното първенство в Ню Делхи миналата година. Ружди от самото начало работи с Радостин Тодоров, с когото са изградили отличен тандем за медали.

Още един успех за младата надежда Йоанна Михайлова, която постигна трето място в своя клас T47 на 200 м. Йоанна постигна личен резултат от 27:40 сек. Йоанна тренира с изтъкнатия треньор Евгени Игнатов, който допринесе за успехите на един най-успешните ни пара атлети Християн Стоянов. На Йонна днес ѝ предстои участие на 400 м от 11:50 ч. българско време.

Днес ще мята диск и Стефан Виет, който се състезава от началото на година и демонстрира постоянен напредък. Той се подготвя под ръководството на Радослав Костов, който има богат опит с работа с паралимпийци.