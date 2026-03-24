БФЛА отличи с чекове Божидар Саръбоюков и Александра Начева след Световното в Полша

Президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов връчи чекове на финалистите от проведеното през уикенда световно първенство в зала в Торун, Полша. Божидар Саръбоюков, който спечели бронзов медал в скока на дължина при мъжете, и неговият треньор Димитър Карамфилов получиха по 6000 евро, а Александра Начева, която зае осмата позиция в тройния скок, и нейният треньор Стойко Цонов бяха отличени с по 2500 евро.

"Това е една нова традиция, която въведохме по модела на световната и европейската федерация и с която ще отличаваме най-добре представилите се българи. Надявам се тази традиция да остане още дълги години и че ще можем да раздаваме още много премии. Искам да благодаря на всички, които ни помагат - на нашите спонсори, на държавата в лицето на Министерството на младежта и спорта. Благодаря на президента на България, която ни изказа благодарности, на председателя на Българския олимпийски комитет. Следенето на успехите на нашите атлети е признание и за нашата работа като федерация. Винаги съм казвал, че атлетиката е най-масовият и най-достъпният спорт в света и ние просто трябва да направим така, че тя да заеме мястото, което ѝ се полага", каза в словото си преди награждаването президентът на БФЛА Георги Павлов.

Атлетите бяха поздравени за представянето си и от вицепрезидента на федерацията д-р Валентин Димитров.

"Развълнуван съм, защото това са нашите деца и те са бъдещето. Леката атлетика, Царицата - това е най-масовият спорт във всички дисциплини. Тук е най-голямата конкуренция и всеки се състезава с времето и със сантиметрите. Когато децата са готови и когато са здрави, резултатът ще дойде. Но той идва в условията на тежка конкуренция. На такова голямо състезание има още много други състезатели, които също са готови. Тези техни успехи не трябва да бъдат подценявани по никакъв начин", заяви Димитров.

"Аз съм безкрайно щастлив за Алекс. С класирането си в осмицата на света тя направи едно блестящо класиране. Конкуренцията в женския троен скок е много голяма. Тя го направи блестящо, но аз го бях предвидил това. На Божидар преди много време му казах, че той е готов за шампион, само трябва да си повярва. Въпрос на време е кога това ще стане. Същото важи и за Алекс, но и за много други деца. В България има много талантливи деца и нека им дадем крила, за да могат да полетят. Жоро е много деен, той е предприемач в живота и прави всичко възможно, за да им осигури всичко необходимо. Човек сам не може да направи нищо, но винаги трябва да има човек отпред, който да увлича другите и да бъде движещият механизъм. Той успя да го направи и резултатите вече се виждат", добави д-р Димитров, който е и шеф на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов".

Отличените състезатели и техните треньори благодариха за получените награди и също изтъкнаха голямата роля на федерацията и спокойствието, което са имали да работят през последните месеци.

"Откакто Георги Павлов е президент, нещата се случват много по-спокойно. Конфликтите във федерацията преди пречеха на състезателите. Аз виждам какво прави този човек и мога да кажа, че той милее за атлетиката наистина", каза Божидар Саръбоюков.

"За първи път още от януари месец всичко е наред с финансиране и подготовка. Надявам се, че с тази подкрепа ще можем да се върнем там, където заслужаваме да бъдем", пък заяви треньорът на Алекс Начева Стойко Цонов.