Саръбоюков пред Sportal.bg: Знам, че в момента мога да направя много големи неща

  • 12 май 2026 | 14:36
Бронзовият медалист в скока на дължина от Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун Божидар Саръбоюков и неговият треньор Димитър Карамфилов бяха наградени днес за Спортист и Треньор №1 за месец март в анкетата на Пресклуб “България”. След церемонията европейският шампион в зала от 2025 г. даде ексклузивно интервю за Sportal.bg, в което говори за предстоящите си цели и изминалия зимен сезон.

“След Световното имах само една седмица за почивка, в която не успях да си почина. Дори беше доста тежко. След това веднага заминах за Испания, започнахме веднага с с тежък обем, нямаше време за вработване. Това е много трудно за един състезател. Целият лагер бях с мускулна треска. След това бях и 3 седмици в Анталия, където подготовката мина много добре. Досега аз по-добра подготовка не съм чувствал. И съм доста добре психически и физически”, сподели Саръбоюков пред Sportal.bg.

Разпознаваем със задното салто. Националът разкри и как атлети, с които се е готвил на един от лагерите, са го помолили да направи салто за тях, а след това всички заедно са изпълнили запазената марка на българина: “Радвам се, че се отличавам с нещо и ме разпознаха.”

Целите в Диамантената лига този сезон: “Тази година Диамантената лига може би сме я поставили като цел №2 след Европейското. Миналата година отидох на Диамантената лига без никакво подготовка, след тежък грип. Отидох да направя първите си тренировки. Докато сега не е така - сега го приемам като минисветовно. Искам да покажа не просто призово класиране, а се надявам да покажа и на всички останали какво мога да постигна като резултат. Надявам се резултатът за началото на сезона да е такъв, който ме удовлетворява.”

Изпускал ли е своя шанс Саръбоюков тази зима: “Със сигурност. Знаем, че има някои спортисти, на които започват да им падат резултатите след 1-2 години. Аз се надявам да не съм от тях и вярвам, че не съм от тях. Но е хубаво да не си изпускаш шансовете и да ги хващаш навреме. Зимата взех медал, което беше голямата цел. Впоследствие исках първото място. Но може би е добре, че така се случило, защото сега гладът ми е много по-голям.”

Битката на Европейското в Бирмингам: “Фурлани винаги е готов и иска първото място, дори зимата нямаше загубен турнир. Смятам, че той не се пуска случайно, винаги е готов за голям резултат и смятам, че той ще е най-надъхан и мотивиран за златото, както винаги. Следя и подготовката на португалеца, виждам колко е мотивиран и той, личи си, че се подготвя добре. За мен е все е все едно кой как се чувства. Аз искам да скоча своите резултати. Знам, че направя ли това, което мога, няма кой да ме победи. Наистина съм сигурен в това. Друг е въпросът какво можеш, какво искаш и какво ще направиш. Знам, че в момента мога да направя много големи неща.”

Цялото интервю с Божидар Саръбоюков може да намерите във видеото.

