Саръбоюков с второ място на Диамантената лига в Шанхай, Фурлани с победа и рекорд

Бронзовият медалист в скока на дължина от Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун тази зима Божидар Саръбоюков започна летния сезон с второ място на Диамантената лига в Шанхай/Кецяо (Китай) днес. Възпитаникът на Димитър Карамфилов завърши втори с 8.07 метра (+0.1 м/сек). Той направи само още един успешен опит в състезанието - 7.95 м (0.0 м/сек) при последното си излизане в сектора, като този опит беше записан изцяло без стъпване на дъската. Скокът на дължина при мъжете днес не беше част от диамантените дисциплини в Китай.

Победата с личен рекорд записа световния шампион в зала и на открито за миналата година Матия Фурлани, който се приземи на 8.43 м (+0.4 м/сек). Трети се нареди узбекистанецът Анвар Анваров с 8.01 м (-0.4 м/сек).

Състезанието не започна по най-добрия начин за Саръбоюков, който стартира с два фала. Изправен пред възможността да приключи рано участието си, той се “измъкна” в третия си опит и с отскачане отдалеч се приземи на 8.07 м, като този резултат му осигури втората позиция.

Следващият старт на Саръбоюков ще е отново в Китай, като този път той ще участва на Диамантената лига в Сямън следващата събота. Европейският шампион в зала от миналата зима тръгна за Китай болен и с температура от 38 градуса.

Атлет №1 на България за 2025-а има потвърдени и нови четири участия в престижната лекоатлетическа верига – на 4 юни в Рим, на 10 юли в Монте Карло, на 21 август в Лозана и на 27 август в Цюрих. Между тях той ще се състезава и в няколко силни международни турнира.

В България Саръбоюков ще участва на Националния шампионат за мъже и жени, който ще се проведе на 25 и 26 юли. С националния екип възпитаникът на Димитър Карамфилов трябва да стартира на Балканския шампионат (20-21 юни) във Волос (Гърция), както и на най-важния старт през сезона – Европейското първенство в Бирмингам, което ще се състои между 10 и 16 август.