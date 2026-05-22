  Световни шампиони и медалисти оглавяват силните състезания в Дрезден

Световни шампиони и медалисти оглавяват силните състезания в Дрезден

  22 май 2026 | 10:42
Световни шампиони и медалисти оглавяват силните състезания в Дрезден

Впечатляващ списък от атлети ще вземе участие в турнира Goldenes Oval в Дрезден на 31 май, част от Световния лекоатлетически континентален тур със “сребърен етикет“. В хвърлянето на чук световният сребърен медалист и местен фаворит Мерлин Хумел (с личен рекорд 82.77 м) ще се изправи пред сериозна конкуренция на родна земя. Сред опонентите му ще бъдат трима други атлети, които са преминавали границата от 80 метра.

Хумел ще се състезава срещу трикратния европейски шампион Войчех Новицки от Полша (82.52 м), европейския шампион до 20 години Армин Шабадос от Унгария (80.95 м) и чеха Володимир Мислувчук (80.69 м), който изненадващо спечели Европейската купа по хвърляния в Никозия през март.

Действащата олимпийска шампионка в тласкането на гюле Йемиси Марби (по баща Огунлейе) също ще срещне силна международна конкуренция. Сред съперничките ѝ са Маги Юън от САЩ (20.45 м) и носителката на световна и европейска титла в зала Ауриол Донгмо от Португалия (20.43 м), като и двете имат по-добри лични постижения от това на Марби (20.37 м).

Участие в овчарския скок е потвърдил и настоящият европейски шампион в зала Мено Влоон от Нидерландия. Той ще се изправи срещу турския рекордьор Ерсу Шашма, както и срещу водещите германски атлети Торбен Блех и Бо Канда Лита Бехре, който е сребърен медалист от Европейското първенство в Мюнхен през 2022 г. след Арманд Дуплантис.

В хвърлянето на диск австралиецът Мат Дени и германецът Стивън Рихтер ще подновят своето зараждащо се съперничество. Двамата постигнаха съответно 74.04 м и 74.00 м в Рамона през април. В спринта на 100 метра европейската шампионка от 2022 г. Джина Люкенкемпер ще се състезава с Мая МакКой от САЩ, която също има резултат под 11 секунди.

Европейската шампионка Малайка Михамбо ще бъде звездата в скока на дължина.

