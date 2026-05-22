Съставът на Англия изтече, част от повиквателните на Тухел предизвикват сериозни спорове

В Англия се заформя своеобразен скандал, след като от четвъртък следобед започнаха постепенно да изтичат различни информации и в крайна сметка почти целия състав на тима за предстоящото Световно първенство. Изборът на Томас Тухел трябва да бъде официализиран малко по-късно днес, но някои от решенията за избора на селекционера вече са определяни като скандални. Сред избранниците му изненадващо липсват имена като Коул Палмър, Фил Фоудън и почти сигурно Оли Уоткинс, който ще бъде заменен от играещия в Саудитска Арабия Айвън Тони. Играещият в Реал Мадрид Трент Александър-Арнолд също не попада сред имената, а отдясно най-вероятно ще се конкурират Тино Ливраменто и Рийс Джеймс.

Хари Магуайър няма да играе на Световното, защитникът е шокиран от Тухел

Хари Магуайър, който направи силна втора част от сезона, също няма да попадне в сметките на Тухел, но за сметка на това в състава ще бъде включен Джон Стоунс, който има едва 17 мача през сезона, и само осем минути от началото на декември в Премиър лийг. В състава е включен и играещият в Байер (Леверкузен) Джарел Куанс, чиято повиквателна също е поставена под въпросителна от местните медии. От състава отсъстват и направилият силен сезон с екипа на Нотингам Форест Морган Гибс-Уайт, който не успява да се пребори с конкуренцията на Морган Роджърс и Еберечи Езе. Левият бек Люк Шоу също не е сред избранниците на германския специалист, а за тази позиция са предпочетени Нико О’Райли и Майлс Люис-Кели.

Капитанът на Тотнъм се прибра в Аржентина и няма да присъства на решителния сблъсък за оставане в Премиър лийг

