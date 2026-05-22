Дон Хулио в списъка на отбори от Серия "А" и Лига 1

Слушай на живо: ЦСКА 1948 - Левски

Успехите на Хулио Веласкес с Левски в последната година и половина не са останали незабелязани в Европа, като испанският специалист е попаднал в списъка на няколко клуба от Серия "А" и Лига 1. Това твърди Матео Морето, който работи в тясно сътрудничество със специалиста по трансферите на Стария континент Фабрицио Романо.

Левски се прицели в трио от Локо (Пд)

Веласкес не е непознат в Италия, след като е водил Удинезе в периода юни-ноември 2018 г. Тогава испанецът е уволнен, тъй като постига само две победи с тима от Удине в престоя си начело на отбора. Дон Хулио обаче натрупа безценен опит след това, а титлата с Левски, прекъснала 14-годишната хегемония на Лудогорец в България, и силното представяне на тима в европейските турнири, предизвикаха широк отзвук в родната му Испания и в цяла Европа.

Всичко вече е ясно: два коварни отбора за Левски на старта в ШЛ

Специалистът поднови договора си с Левски в средата на миналата кампания до 2028 г., като от ръководството на клуба едва ли са готови да се разделят с треньора, който има основна заслуга за успехите и изграждането на игрови стил на тима.