Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Дон Хулио в списъка на отбори от Серия "А" и Лига 1

Дон Хулио в списъка на отбори от Серия "А" и Лига 1

  • 22 май 2026 | 10:49
  • 4175
  • 7
Слушай на живо
Слушай на живо: ЦСКА 1948 - Левски

Успехите на Хулио Веласкес с Левски в последната година и половина не са останали незабелязани в Европа, като испанският специалист е попаднал в списъка на няколко клуба от Серия "А" и Лига 1. Това твърди Матео Морето, който работи в тясно сътрудничество със специалиста по трансферите на Стария континент Фабрицио Романо.

Левски се прицели в трио от Локо (Пд)
Левски се прицели в трио от Локо (Пд)

Веласкес не е непознат в Италия, след като е водил Удинезе в периода юни-ноември 2018 г. Тогава испанецът е уволнен, тъй като постига само две победи с тима от Удине в престоя си начело на отбора. Дон Хулио обаче натрупа безценен опит след това, а титлата с Левски, прекъснала 14-годишната хегемония на Лудогорец в България, и силното представяне на тима в европейските турнири, предизвикаха широк отзвук в родната му Испания и в цяла Европа. 

Всичко вече е ясно: два коварни отбора за Левски на старта в ШЛ
Всичко вече е ясно: два коварни отбора за Левски на старта в ШЛ

Специалистът поднови договора си с Левски в средата на миналата кампания до 2028 г., като от ръководството на клуба едва ли са готови да се разделят с треньора, който има основна заслуга за успехите и изграждането на игрови стил на тима. 

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА с обръщение до "червена" България

ЦСКА с обръщение до "червена" България

  • 22 май 2026 | 10:35
  • 7355
  • 33
Почина емблематичният фен на Ботев (Пд) Велизар

Почина емблематичният фен на Ботев (Пд) Велизар

  • 22 май 2026 | 10:11
  • 3214
  • 7
ЦСКА в разговори с испански спец, решава за Янев до седмица

ЦСКА в разговори с испански спец, решава за Янев до седмица

  • 22 май 2026 | 09:45
  • 24576
  • 47
Благоевградска академия с нова придобивка

Благоевградска академия с нова придобивка

  • 22 май 2026 | 09:20
  • 507
  • 0
Светлин Станчев: Да финишираме успешно

Светлин Станчев: Да финишираме успешно

  • 22 май 2026 | 08:31
  • 526
  • 0
Илиян Станчев: Никога не сме избягвали двубоите със силните

Илиян Станчев: Никога не сме избягвали двубоите със силните

  • 22 май 2026 | 08:28
  • 487
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с обръщение до "червена" България

ЦСКА с обръщение до "червена" България

  • 22 май 2026 | 10:35
  • 7355
  • 33
ЦСКА в разговори с испански спец, решава за Янев до седмица

ЦСКА в разговори с испански спец, решава за Янев до седмица

  • 22 май 2026 | 09:45
  • 24576
  • 47
Съставът на Англия изтече, част от повиквателните на Тухел предизвикват сериозни спорове

Съставът на Англия изтече, част от повиквателните на Тухел предизвикват сериозни спорове

  • 22 май 2026 | 09:47
  • 7695
  • 5
Левски се прицели в трио от Локо (Пд)

Левски се прицели в трио от Локо (Пд)

  • 22 май 2026 | 02:07
  • 37086
  • 58
Везенков в преследване на мечтата срещу шампиона в Евролигата

Везенков в преследване на мечтата срещу шампиона в Евролигата

  • 22 май 2026 | 07:00
  • 5246
  • 2