Саръбоюков ще бъде представляван от Николай Жейнов

Голямата ни звезда в леката атлетика Божидар Саръбоюков подписа договор за представителство с агенцията на Николай Жейнов, научи Sportal.bg.

Първите думи на мениджъра на Карлос Насар след златния медал в Батуми

Един от водещите футболни агенти от една година работи със спортист №1 на България - Карлос Насар, а сега започва колаборация и с най-големия ни талант в леката атлетика в последните години. Освен множество футболисти Жейнов представлява още редица спортисти, като боеца Стоян Копривленски, световната шампионка по борба Биляна Дудова и други.