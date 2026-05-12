Избраха Саръбоюков и Карамфилов за Спортист и Треньор №1 за месец март

Божидар Саръбоюков беше награден за Спортист №1 на месец март в традиционната анкета на Пресклуб “България”, а неговият наставник Димитър Карамфилов беше избран за най-добър сред треньорите на месец март.

През март Саръбоюков спечели бронзов медал в скока на дължина на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун с постижение от 8.31 метра. Същия месец талантът от Харманли, който миналата година спечели и европейското злато в зала, подобри няколко пъти националния рекорд на страната ни в скока на дължина, като най-доброто му постижение беше 8.45 м, с които оглави и световната ранглиста за сезона.

Саръбоюков извоюва и три златни медала на Националния шампионат в зала - в скока на дължина, тройния скок и скока на височина, където победи най-добрия ни състезател в последните години Тихомир Иванов.

Първият старт на Саръбоюков за летния сезон ще бъде тази събота в Сямън, където ще се проведе Диамантената лига.

“Първо искам да благодаря за наградата и на всички журналисти, които са гласували за мен. Радвам се, че е толкова голямо мнозинството и го оценявам. Това е благодарност за това, което съм постигнал през този месец. Подготовката за лятото беше повече от перфектна, направихме два много хубави лагера, в момента съм малко болнав, но се надявам за Китай всичко да бъде наред и да не ви разочаровам. Да покажа по-силни резултати от зимата”, каза Саръбоюков пред журналистите.

“Много съм развълнуван от това признание, което са направили журналистите и за тези хубави награди, които получаваме. Божидар е толкова упорит състезател, че аз такъв не съм имал в 40-годишната си практика като треньор. Първият лагер в Испания направихме много хубав обем. След това в Анталия довършихме подготовката за летния сезон. Последната седмица направихме подготовката в Харманли. Божидар направи много силни резултати на контролните тестове в Харманли, чак косата ми настръхва. Но няма да казвам резултати”, добави неговият треньор Карамфилов.

Президентът на Българска федерация лека атлетика Георги Павлов също говори пред журналистите: “Тази награда е доказателство за труда, който полагат през годината. Дано това дава плодове е през настоящия сезон. Завършиха една много добра подготовка и само искам да им пожелаем да са здрави. Пожелавам да има още много поводи да се събираме тук за награди. ”