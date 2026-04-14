Шест диамантени старта за Божидар Саръбоюков

Наситен летен сезон очаква атлет №1 на България Божидар Саръбоюков. Бронзовият медалист в скока на дължина от световния шампионат в зала в Торун 2026 ще започне с две поредни участия на Диамантената лига.

Най-престижната лекоатлетическа верига стартира с две състезания в Китай, на които ще участва и Саръбоюков. Надпреварите са на 16 май в Шанхай и седмица по-късно в Сямън.

Към момента българската звезда в световната лека атлетика има и други четири потвърдени участия в Диамантената лига – на 4 юни в Рим, на 10 юли в Монте Карло, на 21 август в Лозана и на 27 август в Цюрих. Между тях той ще се състезава и в още няколко силни международни турнира.

В България ще видим на живо Божидар на Националния шампионат за мъже и жени, който ще се проведе на 25 и 26 юли. С националния екип възпитаникът на Димитър Карамфилов трябва да стартира и на Балканския шампионат (20-21 юни), както и на най-важния старт през сезона – европейското първенство в Бирмингам, което ще се проведе между 10 и 16 август.

Още от Лека атлетика

Бет Добин прекрати кариерата си заради сериозен здравословен проблем

Бет Добин прекрати кариерата си заради сериозен здравословен проблем

  • 13 апр 2026 | 17:44
  • 1566
  • 0
Джъстин Гатлин към Гаут Гаут: Покажи ни, че можеш да го направиш и извън Австралия

Джъстин Гатлин към Гаут Гаут: Покажи ни, че можеш да го направиш и извън Австралия

  • 13 апр 2026 | 17:13
  • 2290
  • 0
Маратонът в Ротердам получи почетен плакет от Световната атлетика

Маратонът в Ротердам получи почетен плакет от Световната атлетика

  • 13 апр 2026 | 16:05
  • 2003
  • 0
Съперник на Гаут Гаут: Рекордът му е лъжа и фалшификат

Съперник на Гаут Гаут: Рекордът му е лъжа и фалшификат

  • 13 апр 2026 | 11:53
  • 8468
  • 1
Тувей очаква кенийските атлети да подобрят още рекорди в Акра

Тувей очаква кенийските атлети да подобрят още рекорди в Акра

  • 13 апр 2026 | 11:20
  • 729
  • 0
Оманяла търси силно представяне в Адис Абеба, за да набере инерция за сезон 2026

Оманяла търси силно представяне в Адис Абеба, за да набере инерция за сезон 2026

  • 13 апр 2026 | 10:28
  • 709
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Всичко или нищо в Мадрид: Барса търси чудо срещу стената на Симеоне

Всичко или нищо в Мадрид: Барса търси чудо срещу стената на Симеоне

  • 14 апр 2026 | 07:30
  • 6945
  • 13
Очаквайте на живо! Димитър Бербатов представя анализ на анкетно проучване сред спортните федерации

Очаквайте на живо! Димитър Бербатов представя анализ на анкетно проучване сред спортните федерации

  • 14 апр 2026 | 12:26
  • 417
  • 3
Ливърпул разчита на магията на "Анфийлд", за да сломи шампиона

Ливърпул разчита на магията на "Анфийлд", за да сломи шампиона

  • 14 апр 2026 | 07:03
  • 7593
  • 4
Лийдс с първи успех над Ман Юнайтед от 45 години, Илия Груев с четвърт час

Лийдс с първи успех над Ман Юнайтед от 45 години, Илия Груев с четвърт час

  • 13 апр 2026 | 23:57
  • 32255
  • 59
Много положения, подмината дузпа, но без победител в битката между Берое и Локо (Пд)

Много положения, подмината дузпа, но без победител в битката между Берое и Локо (Пд)

  • 13 апр 2026 | 20:55
  • 22996
  • 46