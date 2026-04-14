Шест диамантени старта за Божидар Саръбоюков

Наситен летен сезон очаква атлет №1 на България Божидар Саръбоюков. Бронзовият медалист в скока на дължина от световния шампионат в зала в Торун 2026 ще започне с две поредни участия на Диамантената лига.

Най-престижната лекоатлетическа верига стартира с две състезания в Китай, на които ще участва и Саръбоюков. Надпреварите са на 16 май в Шанхай и седмица по-късно в Сямън.

Към момента българската звезда в световната лека атлетика има и други четири потвърдени участия в Диамантената лига – на 4 юни в Рим, на 10 юли в Монте Карло, на 21 август в Лозана и на 27 август в Цюрих. Между тях той ще се състезава и в още няколко силни международни турнира.

В България ще видим на живо Божидар на Националния шампионат за мъже и жени, който ще се проведе на 25 и 26 юли. С националния екип възпитаникът на Димитър Карамфилов трябва да стартира и на Балканския шампионат (20-21 юни), както и на най-важния старт през сезона – европейското първенство в Бирмингам, което ще се проведе между 10 и 16 август.