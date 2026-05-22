Левски се прицели в трио от Локо (Пд)

Ръководството на Левски усилено работи по селекцията за следващата кампания. Целта пред шефовете е в началото на юни да се знае на кои футболисти треньорът Хулио Веласкес ще може да разчита в евротурнирите. Испанецът настоява лятната подготовка да бъде започната с новите играчи, а това означава, че ръководството на клуба трябва да работи експресно.



Само преди дни Левски назначи спортен директор. Позицията бе поверена на капитана Георги Костадинов. Той ще помага на преговорите с футболисти от родното първенство. А с такъв е пълен селекционният списък на "сините". Сред тях има трима играчи на финалиста за Купа на България Локомотив (Пловдив), твърди „Тема Спорт“. Това са вратарят Боян Милосавлевич, фланговият нападател Севи Идриз и таранът Жоел Цварц.

През последните сезони от „Георги Аспарухов“ вече правиха успешно бизнес с Локо и вероятността да бъде осъществен някой от тези трансфери, а дори и всичките накуп, не е никак малка. Швейцарският вратар със сръбски корени Милосавлевич е в полезрението на Левски още от есента. Причината е, че резервният страж на „Герена“ Мартин Луков е с изтичащ договор, а интерес към титулярния Светослав Вуцов от чужбина не липсва.



27-годишният Боян бе на терена в 34 двубоя на Локо (Пд). 30 от тях бяха в efbet Лига, като в 13 не допусна топката да премине голлинията му. С повече сухи мрежи в първенството са единствено Анатолий Господинов (Арда, 15) и споменатият Вуцов, който е с 14. Към Милосавлевич има интерес и от чужбина. Но Левски може да му предложи участие в евротурнирите и евентуален пробив в тях.

Севи Идриз нашумя през този сезон. Той е следен от доста наши клубове, защото е само на 18. И през следващата кампания ще може да отговаря на правилото роден футболист до 23 години да започва мачовете в елита и да бъде на терена най-малко 45 минути. Севи е ползван от треньора на Локо (Пд) Душан Косич по двата фланга. Младокът записа 24 срещи, като в тях отбеляза 5 гола. Той е и в радара на ЦСКА и Лудогорец.



Нидерландецът със суринамски корени Цварц (27 години) пристигна на „Лаута“ по време на зимната пауза, за да замени продадения на Левски колумбиец Хуан Переа. В началото Жоел имаше проблем с физическото състояние, но после мощният таран започна да прави много силни мачове. Той има 18 двубоя (б.а. – 14 в елита), като реализира 6 попадения. Интересното е, че преди да подпише с "черно-белите", мощният централен нападател е бил пред трансфер в Ботев (Пловдив). Таранът обаче не се е разбрал за финансовите условия с "канарчетата". А след това е приел да играе за по-малко пари на „Лаута“.

Левски ще разполага с бюджет от 5 милиона евро за селекция. Те ще бъдат осигурени от новия собственик Атанас Бостанджиев. На „Георги Аспарухов“ ще бъде повишен и таванът на заплатите. Наред с това част от сегашните играчи ще си тръгнат. Със сигурност напуска офанзивния играч Рилдо. Правата на бразилеца няма да бъдат откупени от португалския елитен Санта Клара. Луков още не е получил нов контракт, а такава е и ситуацията с халфа Карлос Охене. Напуска и централният нападател Марко Дуганджич, който бе взет на пожар заради контузия на Мустафа Сангаре. Той ще остане в историята като автор на шампионския гол срещу ЦСКА 1948 (1:0).



През лятото Левски ще се подсили във всички линии. А първата цел пред тима ще е достигането на същинската фаза на някой от евротурнирите.