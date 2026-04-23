Манчестър Сити иска Енцо Фернандес за заместник на Бернардо Силва

  • 23 апр 2026 | 17:57
  • 1032
  • 0
Манчестър Сити обмисля изненадващ трансфер на Енцо Фернандес през лятото, съобщава "Ди Атлетик". Идеята е халфът на Челси да замени Бернардо Силва, който ще напусне "гражданите" след края на сезона. На "Етихад Стейдиъм" обсъждат и други варианти за средата на терена, като сред тях е Елиът Андерсън от Нотингам Форест.

Реал Мадрид също се интересува от Енцо Фернандес, но на този етап няма конкретна оферта. Аржентинецът направи някои коментари за кралския клуб, заради които бившият вече мениджър на лондончани Лиъм Росиниър го извади от групата в два поредни мача на "сините". Феновете на Челси също се обърнаха срещу Фернандес.

Хавиер Пасторе, агентът на аржентинския халф, призна наскоро, че е водил разговори с Челси за подновяване на договора му, въпреки че настоящият му контракт е до 2032 година. Той добави, че ако двете страни не постигнат съгласие за подобряването на условията в контракта на Фернандес, след Световното той може да разгледа и други възможности, които се открият пред него.

Фернандес до момента има 163 мача за Челси, откакто се присъедини от Бенфика през януари 2023 година в рекорден за британския футбол трансфер. През този сезон той има 48 мача във всички турнири, като отбеляза 12 гола и направи шест асистенции.

