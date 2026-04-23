  С тази игра Манчестър Сити може да загуби точки до края, предупреди Гари Невил

  • 23 апр 2026 | 11:11
Манчестър Сити излезе начело в Премиър лийг, но дали минималната победа над Бърнли (1:0) дава надежда на техния съперник за титлата Арсенал? Според анализатора на “Скай Спортс” Гари Невил “гражданите” ще загубят точки в оставащите пет мача, ако играят по същия начин, както на „Търф Мур“. Точките и головите разлики на двата тима са равни, но Сити води пред Арсенал заради повече отбелязани попадения.

„Това е победа за Манчестър Сити, но е най-добрата победа, на която Арсенал можеше да се надява, заяви Невил - Всичко тепърва ще се решава. Арсенал има домакински мач срещу Нюкасъл в събота, където може да възстанови преднината си от три точки.“

“Тази вечер нещата не се получиха за Манчестър Сити. Те ще трябва да играят по-добре, в противен случай ще загубят точки. Но Пеп Гуардиола знае, че трябваше да си тръгне с три точки. И той го направи“, добави Невил.

Винисиус и Ендрик не искат Неймар на Световното

