Арне Слот отказа предложение от Премиър лийг

Бившият треньор на Ливърпул Арне Слот е отказал да преговаря с Фулъм за мениджърския пост в клуба. Лондончани търсят нов треньор след напускането на Марко Силва, пое Бенфика.

"Котиджърс" са се свързли със Слот седмица след уволнението му от Ливърпул. Нидерландецът обаче е заявил, че не проявява интерес към позицията и има нужда от време, за да обмисли какъв ще е следващия проект, с който ще се захване.

❌ Fulham have reportedly failed in their attempt to land Arne Slot as the club's new head coach, with Marco Silva leaving the Cottagers this summer.



According to The Times, the west London side made an audacious approach to the Dutchman, less than a week after he was sacked by… pic.twitter.com/S66yLRc92U — Football Insider (@footyinsider247) June 6, 2026

Фулъм продължава търсенето на нов треньор. Сред вариантите са Кийрън Маккена, Пиер Саж и Рубен Аморим.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google