Арне Слот отказа предложение от Премиър лийг

Бившият треньор на Ливърпул Арне Слот е отказал да преговаря с Фулъм за мениджърския пост в клуба. Лондончани търсят нов треньор след напускането на Марко Силва, пое Бенфика.
"Котиджърс" са се свързли със Слот седмица след уволнението му от Ливърпул. Нидерландецът обаче е заявил, че не проявява интерес към позицията и има нужда от време, за да обмисли какъв ще е следващия проект, с който ще се захване.
Фулъм продължава търсенето на нов треньор. Сред вариантите са Кийрън Маккена, Пиер Саж и Рубен Аморим.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google