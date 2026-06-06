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Арне Слот отказа предложение от Премиър лийг

  • 6 юни 2026 | 16:46
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Арне Слот отказа предложение от Премиър лийг

Бившият треньор на Ливърпул Арне Слот е отказал да преговаря с Фулъм за мениджърския пост в клуба. Лондончани търсят нов треньор след напускането на Марко Силва, пое Бенфика.

"Котиджърс" са се свързли със Слот седмица след уволнението му от Ливърпул. Нидерландецът обаче е заявил, че не проявява интерес към позицията и има нужда от време, за да обмисли какъв ще е следващия проект, с който ще се захване.

Фулъм продължава търсенето на нов треньор. Сред вариантите са Кийрън Маккена, Пиер Саж и Рубен Аморим.

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