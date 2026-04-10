Росиниър призна, че Енцо Фернандес няма да играе и срещу Сити и заяви: Пеп е повлиял на всички

Мениджърът на Челси Лиъм Росиниър започна днешната си пресконференция с признанието, че вторият капитан на тима Енцо Фернандес отново няма да бъде в състава за двубоя с Манчестър Сити в неделя. Аржентинската звезда на лондончани даде интервю след отпадането на “сините” от Шампионската лига от ПСЖ и заяви, че не знае дали ще остане на “Стамфорд Бридж” за следващия сезон. Това не бе прието добре от шефовете на клуба, които му наложиха наказания от две срещи. Халфът не игра срещу Порт Вейл за ФА Къп и ще пропусне двубоя с “гражданите”.

“Не можем да пренебрегнем наложеното наказания за грешката. Тази санкция бе наложена и аз се съгласих с нея. Той няма да играе в неделя. Проведох няколко наистина добри разговора с Енцо, той се извини на мен и клуба и искаме да продължим заедно след мача в неделя. Никога не съм поставял под въпрос характера му и това кой е той като личност. Вярвам, че хората правят грешки и искам той да продължи след нея, за да има една страхотна кариера. Все още има няколко неща, които трябва да бъдат преодолени, но няма да навлизам в подробности. Всеки наш играч трябва да е концентриран върху представянето. Футболът е отборен спорт и не става въпрос за отделните личности. Има отделни ценности и култура, които правят един отбор по-силен, ако нещата се правят правилно,” обясни Росиниър.

Гуардиола: Трябва да спечелим всеки един мач

Бившият наставник на Страсбург посочи, че уважава изключително много Джосеп Гуардиола и постигнатото от каталунеца в Манчестър Сити, както и това, че цялостно е променил футбола.

“Егото ми не е толкова голямо, че да не уважавам хората. Пеп е повлиял на всички във футбола. Той е печелил трофеи навсякъде, но също така промени футбола. Получи и достатъчно време, за да изгради стил. Той е невероятен треньор с фантастична кариера, но искам моят отбор да покаже на какво е способен в неделя. Не трябва да се изключваме нито за миг, защото Сити веднага ще ни накаже. Това са три точки, които биха ни доближили до целта, която е класиране в Шампионската лига. Това е всичко, върху което сме съсредоточени в момента. Има отбор, които се борят да не изпаднат, такива в средата на таблицата и отбори, които се борят за върха, но това няма значение. В Англия всеки мач е труден. В неделя имаме пред себе си голямо предизвикателство, но го очаквам с нетърпение,” коментира противникът треньорът на Челси.

Агентът на Енцо Фернандес: Наказанието му от Челси е напълно несправедливо

Росиниър сподели, че е доволен от паузата, защото е получил време да работи с отбора, както и донесе добри новини за някои от контузените футболисти на тима.

“За първи път, откакто съм тук, имах два поредни дни, в които можехме да тренираме нормално. Не мисля, че и магьосник би могъл да накара един отбор да изглежда така, както иска, за времето, което имах досега. Когато един мениджър дойде през януари, той има нещо като 20 мача в рамките на 20 седмици. Опитваш да опознаеш играчите, да оцениш ситуацията, но е трудно за всеки. За мен е важно да използваме времето си възможно най-добре. Наясно съм как искам да изглежда отбора. Може да отнеме време, но не може да бъде за сметка на краткосрочните цели. Положително е, че Естевао получи 90 минути срещу Порт Вейл. Трево Чалоба работи усилено да се завърне. Леви Колуил тренира на пълни обороти, но все още има някои неща, които трябва да преодолее. Рийс Джеймс вече тича, което е добре. Имам добър отбор и съм готов да се изправя срещу Манчестър Сити,” завърши Росиниър.

Снимки: Gettyimages