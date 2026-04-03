Проблеми в Челси: Енцо Фернандес изваден от групата заради изказвания

Мениджърът на Челси Лиъм Росиниър обяви, че няма да разчита на Енцо Фернандес за следващите два мача на тима. Причината е изказвания на играча. Преди няколко дни аржентинецът даде интервю, в което намекна, че бъдещето му в лондонския клуб не е ясно и спомена, че би искал да живее в Мадрид.

“Говорих с Енцо преди час. Като клуб, с мое участие в процеса, взехме решение, че той няма да бъде на разположение за утрешния мач (срещу Порт Вейл) и срещу Манчестър Сити следващата неделя. Мисля, че е разочароващо Енцо да говори по този начин. Като човек, не мога да кажа нещо лошо за нещо, но една линия беше пресечена по отношение на нашата култура, на това, което искаме да изградим и затова трябваше да наложим тази санкция”, заяви Росиниър.

Chelsea captain Enzo Fernandez has been dropped for games against Port Vale and Manchester City.



Fernandez has made comments in recent weeks which appeared to cast doubt on his future at the club.



Liam Rosenior: "As a football club, with me as part of that process, we’ve made a… pic.twitter.com/d5tclPfsI7 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) April 3, 2026

“Имам огромно уважение към Енцо като човек и като играч за това, което е постигнал. Той е разочарован, защото иска да бъде успешен. По отношение на решението да бъде изваден от отбора, това беше общо решение на спортните директори, собствениците, играчите. Вратата не е затворена за Енцо. Това не е наказание”, допълни той.

Росиниър коментира и интервю на Марк Кукурея, който отправи критики към ръководството на клуба и заяви, че трудно би отказал оферта от Барселона: “Това е различен случай. Марк е на линия и ще играе утре. Всеки познава характера на Марк. Той има страст и иска да се представи добре. Беше дълго интервю, той си каза мнението. Когато бях с него вчера, му напомних, че може да бъде откровен с мен. Марк иска да бъде тук. Той ме увери в това. От първия ден казах на играчите, че ако имат някакви проблеми относно как действаме, да говорят с мен или със спортните директори. Разочарованието ми от интервюто на Марк беше от това до къде стигна. Мисля, че той трябваше първо да говори с нас за това как се чувства”.

"A line was crossed"



Liam Rosenior says Enzo Fernandez will not play in Chelsea's next two matches because of comments he made about his future and links with Real Madrid — Sky Sports News (@SkySportsNews) April 3, 2026

“Няма разрив в съблекалнята. Има някои разговори, които трябва да останат в съблекалнята. Няма група играчи, която да говори срещу друга група. Заедно сме. Всеки клуб минава през трудни моменти”, допълни треньорът.

Росиниър говори и за ФА Къп, тъй като неговият тим утре се изправя срещу Порт Вейл в среща от четвъртфиналите: “Искаме да спечелим ФА Къп. Не става дума за мен, а за клуба. Да бъде успешен сега и в дългосрочен план. За да направим това, трябва да преодолеем трудни моменти, в които научаваш много за характерите в групата. Трябва да минеш перз тези процеси, за да си сигурен, че ще вземеш добри решение в бъдеще”.