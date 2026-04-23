Геи: Който си е мислил, че срещу Бърнли ще бъде лесно, не разбира от футбол

Защитникът Марк Геи смята, че всеки, който е очаквал Манчестър Сити да победи Бърнли с внушителен резултат, оглавявайки Висшата лига, „не разбира от футбол“. Сити се наложи с 1:0 при гостуването си и излезе начело във временното класиране пред Арсенал с по-добра голова разлика.

„Всички си мислят, че тези мачове са лесни, след като много емоции и концентрация бяха вложени в последния двубой срещу Арсенал“, заяви Геи. „Играхме срещу отбор, който се бори за живота си. Знаехме, че няма да бъде лесно. Който си е мислил, че ще бъде лесно, очевидно не разбира от футбол. Радвам се, че всички си свършиха работата, заеха се с всички сили. Най-важното беше просто да спечелим“, добави футболистът на Манчестър Сити.

При пет оставащи мача от първенството на Англия Сити излезе на върха в подреждането за първи път от август, но Марк Геи настоя, че засега не мисли за това.

„Нашият приоритет наистина е да се съсредоточим върху себе си. Можем да контролираме само това, което можем да контролираме, така че изиграхме мача срещу Арсенал, успяхме да контролираме този двубой и сега зависи само от нас да се уверим, че ще направим най-доброто в мачовете, които ни остават“, каза още бранителят.

Геи също така опроверга твърдението, че 22-годишният Абдукодир Хусанов все още не е усвоил английски език малко повече от година след като се присъедини от Ланс.

„Той може да говори английски! Хуса може да говори и английският му е добър. Играл е във Франция, така че може да общува и на френски на терена, което помага. Но мисля, че когато просто разбираш добре футбола, понякога дори не е нужно да говориш на терена, просто знаеш къде се намираш“, обясни Марк Геи по повод узбекистанския си съотборник.

