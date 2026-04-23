Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Геи: Който си е мислил, че срещу Бърнли ще бъде лесно, не разбира от футбол

Геи: Който си е мислил, че срещу Бърнли ще бъде лесно, не разбира от футбол

  • 23 апр 2026 | 16:50
  • 302
  • 0

Защитникът Марк Геи смята, че всеки, който е очаквал Манчестър Сити да победи Бърнли с внушителен резултат, оглавявайки Висшата лига, „не разбира от футбол“. Сити се наложи с 1:0 при гостуването си и излезе начело във временното класиране пред Арсенал с по-добра голова разлика.

„Всички си мислят, че тези мачове са лесни, след като много емоции и концентрация бяха вложени в последния двубой срещу Арсенал“, заяви Геи. „Играхме срещу отбор, който се бори за живота си. Знаехме, че няма да бъде лесно. Който си е мислил, че ще бъде лесно, очевидно не разбира от футбол. Радвам се, че всички си свършиха работата, заеха се с всички сили. Най-важното беше просто да спечелим“, добави футболистът на Манчестър Сити.

При пет оставащи мача от първенството на Англия Сити излезе на върха в подреждането за първи път от август, но Марк Геи настоя, че засега не мисли за това.

„Нашият приоритет наистина е да се съсредоточим върху себе си. Можем да контролираме само това, което можем да контролираме, така че изиграхме мача срещу Арсенал, успяхме да контролираме този двубой и сега зависи само от нас да се уверим, че ще направим най-доброто в мачовете, които ни остават“, каза още бранителят.

Геи също така опроверга твърдението, че 22-годишният Абдукодир Хусанов все още не е усвоил английски език малко повече от година след като се присъедини от Ланс.

„Той може да говори английски! Хуса може да говори и английският му е добър. Играл е във Франция, така че може да общува и на френски на терена, което помага. Но мисля, че когато просто разбираш добре футбола, понякога дори не е нужно да говориш на терена, просто знаеш къде се намираш“, обясни Марк Геи по повод узбекистанския си съотборник.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Не се оправдаха лошите прогнози за Ямал

Не се оправдаха лошите прогнози за Ямал

  • 23 апр 2026 | 15:10
  • 8482
  • 7
Байерн е охладил интереса на Реал Мадрид и Манчестър Сити към Павлович

Байерн е охладил интереса на Реал Мадрид и Манчестър Сити към Павлович

  • 23 апр 2026 | 15:10
  • 757
  • 0
Джон Тери не е получил предложение да помогне на временния мениджър на Челси

Джон Тери не е получил предложение да помогне на временния мениджър на Челси

  • 23 апр 2026 | 15:01
  • 625
  • 0
Президентът на Ла Лига: Като за начало френските клубове да спрат насилието

Президентът на Ла Лига: Като за начало френските клубове да спрат насилието

  • 23 апр 2026 | 14:53
  • 667
  • 0
Алисон се е договорил с Ювентус, но не бърза с решението си

Алисон се е договорил с Ювентус, но не бърза с решението си

  • 23 апр 2026 | 14:50
  • 2799
  • 0
Дузина имена се спрягат за мениджърския пост на Челси, но кои са фаворитите

Дузина имена се спрягат за мениджърския пост на Челси, но кои са фаворитите

  • 23 апр 2026 | 14:25
  • 7298
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Не знам дали ЦСКА има с какво да ни изненада, но е винаги възможно

Веласкес: Не знам дали ЦСКА има с какво да ни изненада, но е винаги възможно

  • 23 апр 2026 | 15:13
  • 8408
  • 45
Треньорът на ЦСКА 1948 призна, че отборът тренира по 4 пъти на ден, похвали Левски и се надява на помощ от "сините"

Треньорът на ЦСКА 1948 призна, че отборът тренира по 4 пъти на ден, похвали Левски и се надява на помощ от "сините"

  • 23 апр 2026 | 13:15
  • 17389
  • 29
Григор Димитров продължава срива в ранглистата

Григор Димитров продължава срива в ранглистата

  • 23 апр 2026 | 17:05
  • 6838
  • 11
Подготвя ли се голяма чистка? БФС не дава във втори пореден кръг възлови мачове на Топ 6 съдиите на България

Подготвя ли се голяма чистка? БФС не дава във втори пореден кръг възлови мачове на Топ 6 съдиите на България

  • 23 апр 2026 | 11:52
  • 19005
  • 21
Трети основен футболист може да не играе за ЦСКА срещу Левски

Трети основен футболист може да не играе за ЦСКА срещу Левски

  • 23 апр 2026 | 10:14
  • 26805
  • 31
Карлос Насар пред Sportal.bg: Готов съм да покажа какво мога

Карлос Насар пред Sportal.bg: Готов съм да покажа какво мога

  • 23 апр 2026 | 12:16
  • 8694
  • 5