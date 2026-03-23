Енцо Фернандес: Реал Мадрид? Няма нищо...

Бъдещето на Енцо Фернандес от Челси се очертава като една от големите трансферни саги на лятото. Дали аржентинецът ще остане в Лондон и през следващия сезон е истинска мистерия. Слуховете се засилват, особено на фона на сериозната криза в резултатите, която “сините” преживяват. В тази ситуация Реал Мадрид изглежда един от фаворитите да се възползва от ситуацията. Самият играч обаче засега избягва темата.

“Остават няколко месеца до края на сезона. Реал Мадрид? Истината е, че няма нищо, нула разговори. Сега съм съсредоточен върху Челси и оставащите мачове. След Световното първенство ще видим“, коментира Енцо Фернандес при пристигането си на летище „Езейза“, преди да се присъедини към лагера на националния отбор на Аржентина.

Реалността в Челси не вдъхва оптимизъм, отбелязва “Ас”. Според информации от Англия в съблекалнята на „сините“ расте недоволството към ръководството, което се засили след напускането на Мареска и последните слаби резултати. Енцо е един от авторитетните гласове, които най-много са говорили по темата. Това създава перфектна среда за недоволство и съответно кара някои от ключовите играчи да обмислят бъдещето си за следващия сезон.

🗣️ Davo: ¿Qué equipo quieres?



🗣️ Enzo Fernández: "Real Madrid."



🗣️ Davo: ¿Lo estás esperando?



🗣️ Enzo Fernández: "Obvio."



🤭🤭🤭 pic.twitter.com/4Q5wvKWO0m — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) August 21, 2025

Случаят с Фернандес е по-особен. След спечелването на Световното клубно първенство миналото лято клубът започна първоначални разговори за подновяване на договора му. Ръководството го смяташе за основен играч, един от малкото недосегаеми в проекта, но преговорите така и не стигнаха до успешен край и в крайна сметка бяха замразени.

С договор до юни 2031 г. ситуацията на Енцо може да се промени. Преди няколко седмици той подписа с нова агенция за представителство – The Elegant Game. Оттогава интересът към него нарасна значително, като Пари Сен Жермен е сред големите почитатели на таланта му, но към днешна дата няма нищо конкретно.

