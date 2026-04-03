Агентът на Енцо Фернандес: Наказанието му от Челси е напълно несправедливо

Агентът на Енцо Фернандес - Хавиер Пасторе, коментира ситуацията с клиента си и изрази несъгласие с решението на Челси да накаже аржентинския национал.

Проблеми в Челси: Енцо Фернандес изваден от групата заради изказвания

Както е известно, по-рано през деня мениджърът на "сините" от Лондон обяви, че халфът е преминал границата с някои свои изказвания по време на международната пауза. Поради тази причина футболистът няма да играе в следващите два мача – срещу Порт Вейл за ФА Къп и срещу Манчестър Сити във Висшата лига. Става въпрос най-вече за думите на Фернандес, че не знае дали ще остане в Челси и че като град за живеене много му харесва Мадрид.

Enzo Fernandez’s agent has called Liam Rosenior’s decision to drop the Chelsea midfielder “completely unfair” and says his comments during the international break were not intended to disrespect the club.



Помолен да коментира, агентът на аржентинеца каза: "Енцо не разбра ситуацията. Когато треньорът му каза, той прие, защото е голям професионалист, който винаги е напълно отдаден, където и да се намира, и уважава решенията. Но ние не разбираме наказанието, защото той не споменава нито един клуб, нито казва, че иска да напусне Челси, далеч не е така.

Той споменава само Мадрид, града, защото е бил попитан в кой европейски град би искал да живее един ден. И той каза Мадрид заради езика, защото прилича на Буенос Айрес и защото е логично – съвсем естествено е за един аржентинец да каже това – а също и заради културата, времето... Но в нито един момент не казва, че иска да напусне Челси или Лондон".

🚨 Enzo Fernández’s agent Javier Pastore: “The punishment is completely unfair”, told @TheAthleticFC.



“Enzo didn’t understand the situation. He did not mention any club or say he wants to leave Chelsea, far from it”.



"Получих съобщение от клуба в четвъртък, докато Енцо пътуваше обратно към Лондон. Казаха ми, че искат да говорят с мен за коментарите и ми изпратиха линк към думите на Енцо. Отговорих, че няма проблем, че и аз съм видял коментарите, гледал съм интервюто, което е дал, и в нито един момент той не е проявил неуважение към клуба, съотборниците си, феновете или когото и да било друг", обяснява още Пасторe, който в миналото игра в отбори като Палермо, Пари Сен Жермен и Рома.

Aгентът на Енцо казва още: "Наказанието е напълно нечестно – да лишиш играча от участие в два мача, които освен това са абсолютно решаващи за Челси, защото на карта е заложено класирането за Шампионската лига, а той е един от най-важните играчи на отбора. Разбира се, заедно с други, но тази година той се доказа като лидер и ключов играч, гръбнакът на този състав на Челси. Смятам, че е твърде сурово предвид настоящата ситуация на Челси и няма реална причина или оправдание защо е наказан.

🚨💣 Enzo Fernández’s agent Javier Pastore: “Our plan after the World Cup is to meet with Chelsea again…



Пасторе казва още, че са водени разговори с Челси за подновяване на договора на клиента му, който е до 2032 г., но все още не е постигнато споразумение. Агентът добави, че ако страните не успеят да се споразумеят за условията след Световното първенство, аржентинският национал възнамерява да проучи други възможности.

"Енцо иска да се извини, ако някой фен се е почувствал обиден, но също така подчертава, че никога не е говорил за друг клуб или че иска да напусне Челси или Лондон, тъй като това е интерпретация, която медиите са направили в резултат на думите му", завършва агентът на аржентинския халф.