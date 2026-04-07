Енцо Фернандес готов да форсира трансфера си в Реал Мадрид през лятото

Една от звездите на Челси, Енцо Фернандес, е готов да подаде молба за трансфер след края на сезона и по този начин да принуди ръководството на тима да го продаде, твърди ексклузивно местната преса. Аржентинецът влезе в конфликт с ръководството на “сините” в последните дни, след като даде интервю, в което определи Мадрид като идеален град за живеене. Това бе възприето от медиите на Острова като намек за желанието на футболиста да премине в Реал Мадрид. Тази ситуация постепенно придоби все размерите на сериозен скандал, а шефовете на лондончани решиха да накажат футболиста, изваждайки го от групата на отбора при победата над Порт Вейл за ФА Къп и от реванша в Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен.

Проблеми в Челси: Енцо Фернандес изваден от групата заради изказвания

Енцо Фернандес е свързван все по-настоятелно с преминаване в Реал Мадрид през следващото лято от различни медии в Европа. На “Сантиаго Бернабеу” готвят чистка и обновяване на състава през лятото, като е много вероятно именно световният шампион да бъде една от основните цели за подсилване в средата на терена. Подобна сделка обаче не би била никак лесна. Полузащитникът има договор до лятото на 2032 година, след като за него бяха платени 121 милиона евро на Бенфика за услугите му в последния ден на зимния трансферен прозорец. В момента той е оценяван на 90 милиона евро, но от Челси ще искат поне 140 млн. от европейската валута.

Агентът на Енцо Фернандес: Наказанието му от Челси е напълно несправедливо

Снимки: Gettyimages