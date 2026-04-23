Собственикът на Ковънтри не се притеснява от слуховете за Лампард и Челси

Собственикът на Ковънтри Сити Дъг Кинг не се притеснява от слуховете, че мениджърът Франк Лампард може да се завърне начело на бившия си отбор Челси. Английският треньор изведе „небесносините“ обратно във Висшата лига за пръв път от 25 години насам, спечелвайки титлата във второто ниво на футбола в страната след победа с 5:1 срещу Портсмут във вторник. Впоследствие Лампард беше избран за мениджър на сезона в дивизията, след като постигна 26 победи и 11 равенства на фона на само 7 поражения. Именно заради успеха начело на Ковънтри бившият полузащитник на Челси отново е сред кандидатите за мениджърския пост на лондончани, след като преди беше начело на отбора между 2019-а и 2021-ва, и отново през 2023 година.

„Той се справя чудесно, последните 18 месеца бяха страхотни за мен и за него. Сигурен съм, че в момента обмисля ситуацията. Казах му: „Не подценявай колко е трудно това, което ти постигна.“ Успехите му като играч са огромни, но да ни изведе от тази лига като шампиони без парашутни плащания (бел. ред. финансова помощ от отборите в елитната дивизия към тези в долните нива на Английската футболна лига), откъдето дойдохме, е огромно постижение, което никой не може да му отнеме“, заяви Дъг Кинг.

Според него Лампард се чувства щастлив в Ковънтри и дори е свързан с града на емоционално ниво.

„Можете да видите колко емоционално свързан е с града, какво означава за него да спечели промоция и титлата, а аз мисля, че си е намерил щастливо място в момента. Това не значи, че няма да има някаква голяма оферта за него през лятото, но той ще трябва сам да избере, защото се доказа като висококачествен старши треньор, но аз няма да коментирам това, не мога да го контролирам“, обясни Кинг.

Ковънтри Сити спечели първото място в Чемпиъншип с 89 точки от 44 кръга, а през следващия сезон ще се състезава във Висшата лига за пръв път от 2000/2001.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages