  3. Собственикът на Ковънтри не се притеснява от слуховете за Лампард и Челси

Собственикът на Ковънтри не се притеснява от слуховете за Лампард и Челси

  • 23 апр 2026 | 16:28
  • 457
  • 0
Собственикът на Ковънтри не се притеснява от слуховете за Лампард и Челси

Собственикът на Ковънтри Сити Дъг Кинг не се притеснява от слуховете, че мениджърът Франк Лампард може да се завърне начело на бившия си отбор Челси. Английският треньор изведе „небесносините“ обратно във Висшата лига за пръв път от 25 години насам, спечелвайки титлата във второто ниво на футбола в страната след победа с 5:1 срещу Портсмут във вторник. Впоследствие Лампард беше избран за мениджър на сезона в дивизията, след като постигна 26 победи и 11 равенства на фона на само 7 поражения. Именно заради успеха начело на Ковънтри бившият полузащитник на Челси отново е сред кандидатите за мениджърския пост на лондончани, след като преди беше начело на отбора между 2019-а и 2021-ва, и отново през 2023 година.

„Той се справя чудесно, последните 18 месеца бяха страхотни за мен и за него. Сигурен съм, че в момента обмисля ситуацията. Казах му: „Не подценявай колко е трудно това, което ти постигна.“ Успехите му като играч са огромни, но да ни изведе от тази лига като шампиони без парашутни плащания (бел. ред. финансова помощ от отборите в елитната дивизия към тези в долните нива на Английската футболна лига), откъдето дойдохме, е огромно постижение, което никой не може да му отнеме“, заяви Дъг Кинг.

Според него Лампард се чувства щастлив в Ковънтри и дори е свързан с града на емоционално ниво.

„Можете да видите колко емоционално свързан е с града, какво означава за него да спечели промоция и титлата, а аз мисля, че си е намерил щастливо място в момента. Това не значи, че няма да има някаква голяма оферта за него през лятото, но той ще трябва сам да избере, защото се доказа като висококачествен старши треньор, но аз няма да коментирам това, не мога да го контролирам“, обясни Кинг.

Ковънтри Сити спечели първото място в Чемпиъншип с 89 точки от 44 кръга, а през следващия сезон ще се състезава във Висшата лига за пръв път от 2000/2001.

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Не се оправдаха лошите прогнози за Ямал

Не се оправдаха лошите прогнози за Ямал

  • 23 апр 2026 | 15:10
  • 8452
  • 7
Байерн е охладил интереса на Реал Мадрид и Манчестър Сити към Павлович

Байерн е охладил интереса на Реал Мадрид и Манчестър Сити към Павлович

  • 23 апр 2026 | 15:10
  • 756
  • 0
Джон Тери не е получил предложение да помогне на временния мениджър на Челси

Джон Тери не е получил предложение да помогне на временния мениджър на Челси

  • 23 апр 2026 | 15:01
  • 625
  • 0
Президентът на Ла Лига: Като за начало френските клубове да спрат насилието

Президентът на Ла Лига: Като за начало френските клубове да спрат насилието

  • 23 апр 2026 | 14:53
  • 666
  • 0
Алисон се е договорил с Ювентус, но не бърза с решението си

Алисон се е договорил с Ювентус, но не бърза с решението си

  • 23 апр 2026 | 14:50
  • 2782
  • 0
Дузина имена се спрягат за мениджърския пост на Челси, но кои са фаворитите

Дузина имена се спрягат за мениджърския пост на Челси, но кои са фаворитите

  • 23 апр 2026 | 14:25
  • 7269
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Не знам дали ЦСКА има с какво да ни изненада, но е винаги възможно

Веласкес: Не знам дали ЦСКА има с какво да ни изненада, но е винаги възможно

  • 23 апр 2026 | 15:13
  • 8385
  • 45
Треньорът на ЦСКА 1948 призна, че отборът тренира по 4 пъти на ден, похвали Левски и се надява на помощ от "сините"

Треньорът на ЦСКА 1948 призна, че отборът тренира по 4 пъти на ден, похвали Левски и се надява на помощ от "сините"

  • 23 апр 2026 | 13:15
  • 17340
  • 29
Григор Димитров продължава срива в ранглистата

Григор Димитров продължава срива в ранглистата

  • 23 апр 2026 | 17:05
  • 6793
  • 11
Подготвя ли се голяма чистка? БФС не дава във втори пореден кръг възлови мачове на Топ 6 съдиите на България

Подготвя ли се голяма чистка? БФС не дава във втори пореден кръг възлови мачове на Топ 6 съдиите на България

  • 23 апр 2026 | 11:52
  • 18967
  • 21
Трети основен футболист може да не играе за ЦСКА срещу Левски

Трети основен футболист може да не играе за ЦСКА срещу Левски

  • 23 апр 2026 | 10:14
  • 26778
  • 31
Карлос Насар пред Sportal.bg: Готов съм да покажа какво мога

Карлос Насар пред Sportal.bg: Готов съм да покажа какво мога

  • 23 апр 2026 | 12:16
  • 8676
  • 5