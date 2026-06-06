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САЩ 0:1 Германия, Хавертц рано-рано откри за Бундестима

  • 6 юни 2026 | 20:51
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САЩ 0:1 Германия, Хавертц рано-рано откри за Бундестима

Четирикратният световен шампион Германия води с 1:0 в гостуването на един от съдомакините САЩ в последен приятелски мач за двата отбора преди началото на Мондиал 2026. Кай Хавертц откри за Бундестима още във 2-рата минута. Срещата ще се играе на стадион „Солджър Фийлд“ в Чикаго.

Момчетата на Маурисио Почетино спечелиха в предишната си проверка срещу Сенегал, но нямат победа в последните си десет мача срещу европейски отбори (2 равенства, 8 загуби). Германия пък е в отлична форма преди Световното първенство, като разгромът с 4:0 над Финландия в последния си мач преди турнира удължи серията им от победи до осем поредни мача.

Германия е спечелила пет от седемте срещи между тези два отбора през този век, но и двете победи на САЩ срещу Бундестима са от последните четири мача.

Селекционерът на САЩ Маурисио Почетино залага в атака на нападателя на Монако Фоларин Балогун, а зад него ще действат играещият в Леверкузен Малик Тилман и звездата на отбора Кристиан Пулишич. Сержиньо Дест, Уестън Маккени и Тайлър Адамс допълват респектиращата халфова линия на американците.

Селекционерът на Бундестима Юлиан Нагелсман прави само две промени в състава си в сравнение с победата с 4:0 над Финландия. Вкаралият два гола в предишния мач Дениз Ундав отстъпва мястото си на разписалия се във финала на Шампионската лига Кай Хавертц. Льорой Сане пък заменя отдясно получилия контузия и отпаднал за Мондиала Ленарт Карл. Иначе отново Флориан Виртц е в ролята на ляво крило, а като десетка зад нападателя ще действа Джамал Мусиала. Йошуа Кимих пак е в ролята на десен бек, а в центъра на защитата са Йонатан Та и Нико Шлотербек. На вратата отново е Оливер Бауман, докато Мануел Нойер все още се възстановява.

Още във 2-рата минута Германия откри резултата. Йошуа Кимих центрира отдясно от пряк свободен удар, а Кай Хавертц бе оставен непокрит и с глава простреля американския страж Мат Фрийз - 0:1 за Бундестима. Само няколко минути по-късно пак нападателят на Арсенал се разписа, но топката бе излязла от терена преди подаването на Льорой Сане към него и голът бе отменен. Постепенно американците сякаш се поокопитиха и започнаха да поглеждат по-смело към вратата на Оливер Бауман. Така в 15-ата минута опасен далечен изстрел на Сержиньо Дест профуча много близо до целта, но все пак излезе в аут.

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Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages

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