Енцо Фернандес настрои съблекалнята на Челси срещу себе си

Атмосферата в съблекалнята на Челси е напрегната, като няколко играчи са недоволни от поведението на Енцо Фернандес, съобщава "Телеграф". Това се случва в период, когато клубът преминава през криза с резултатите и обяви исторически финансови загуби.

Аржентинският халф и вицекапитан на отбора е обект на вътрешни критики заради последните си действия. По време на серията от четири поредни загуби на Челси, Фернандес публично упрекна някои съотборници на терена, което вероятно е създало дискомфорт в тима, който се нуждае от единство, за да атакува целта да завърши сред първите пет в Премиър лийг.

Държанието му в съблекалнята след загубите от Пари Сен Жермен, Нюкасъл и Евертън също е описано като доста гласовито. Ситуацията се влоши след отпадането от Шампионската лига срещу ПСЖ, когато 25-годишният играч постави под въпрос собственото си бъдеще на "Стамфорд Бридж".

Енцо Фернандес пофлиртува с Реал Мадрид

В интервю за ESPN Argentina, попитан дали може да гарантира оставането си в клуба, Фернандес отговори: „Не знам. Останаха осем мача и ФА Къп. Има Световно първенство и след това ще видим.“



Тези изявления не бяха добре приети, особено след като полузащитникът носеше капитанската лента в последните два мача в отсъствието на контузения Рийс Джеймс, без да успее да вдъхнови отбора за положителен резултат срещу Евертън.

🚨👀 Enzo Fernández: “I always tell my wife Valu that if I have to choose a city to live in Europe, I really like Madrid”.



“It's very similar to Buenos Aires, also because of the food”, told Luzu Tv. 🥘 pic.twitter.com/aEgGeFs0EE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 1, 2026

В първия мач срещу ПСЖ привлеченият за 12 млн. евро от Бенфика аржентинец се сдърпа със съотборника си Филип Йоргенсен след грешка на датския вратар, която доведе до гол във вратата на Челси.

„Това е Челси, а не трамплин за друг отбор. Ако сърцето ти вече е в Мадрид, не трябва да носиш синята фланелка. В Челси играехме за емблемата, а не за бъдещ трансфер", заяви в своя подкаст бившият халф на лондончани Джон Оби Микел по повод информациите, че Енцо Фернандес има желание да премине в Реал Мадрид.

