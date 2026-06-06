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Стадион “Гуадалахара” - мястото, където мексиканската страст среща световния футбол

  • 6 юни 2026 | 17:17
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Намиращ се в Сапопан, близо до Гуадалахара, стадионът разполага с капацитет от 48 000 места. Известен и под името “Акрон” заради рекламен договор, той е дом на един от най-обичаните мексикански клубове – Клуб Депортиво Гуадалахара (Чивас).

Архитектурата му е уникална – наподобява вулкан, покрит с естествена трева, което позволява на съоръжението да се слива с ландшафта. Арената е домакин на финали за Копа Либертадорес и мачове от Панамериканските игри през 2011 г. Интересен факт е, че стадионът беше открит с приятелски мач срещу Манчестър Юнайтед, за да отбележи трансфера на мексиканската звезда Хавиер Ернандес (Чичарито).

На Мондиала това лято стадион “Гуадалахара” ще приеме четири срещи - всички от груповата фаза. Отборите на Южна Корея и Чехия първи ще стъпят на него в 05:00 часа (българско време) на 12 юни - часове след двубоя на откриването на 11 юни. Домакините от Мексико ще играят там и срещу корейците (18 юни), а останалите две срещи са Колумбия - ДР Конго (23 юни) и Уругвай - Испания (26 юни).

Град: Сапопан (Гуадалахара)

Капацитет: 48 000 души

Домакин: Клуб Депортиво Гуадалахара (Чивас)

Интересен факт: Стадионът е проектиран да прилича на вулкан, покрит с трева, за да се слива с ландшафта.

МАЧОВЕТЕ НА ТОЗИ СТАДИОН:

11 юни: Южна Корея – Чехия

18 юни: Мексико – Южна Корея

23 юни: Колумбия - ДР Конго

26 юни: Уругвай - Испания

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