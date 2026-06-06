ЦСКА отива на лагер в Австрия, "червените" срещат силни съперници в контролите

ЦСКА ще стартира подготовка за новия сезон на 10 юни (сряда) в 18:00 часа. Първото занимание на клубната база в Панчарево ще е открито за представителите на медиите в първите 15 минути. Преди това - в 17:30 ч., старши треньорът Христо Янев ще отговаря на журналистически въпроси.

На 16 юни (вторник) "армейците" ще заминат на двуседмичен лагер в Австрия, където ще изиграят три контролни срещи. На австрийска земя към състава ще се присъединят и всички национални състезатели на "червените", които ще получат няколко допълнителни дни за почивка.

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Първата проверка ще се състои на 20 юни срещу украинския гранд Динамо (Киев), а 4 дни по-късно съперник ще е бронзовият медалист от украинското първенство Полися (Житомир). На 27 юни е планирана проверка срещу вицешампиона на Азербаджайн - Карабах, но съперникът може да бъде сменен, тъй като е потенциален опонент на ЦСКА във втория квалификационен кръг на Лига Европа.

ЦСКА ще се завърне на българска земя на 30 юни, а на 3 юли в София ще изиграе последната си контрола срещу Марек.

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Летните контроли на ЦСКА:

20 юни – Динамо (Киев), Украйна

24 юни – Полися (Житомир), Украйна

27 юни – Карабах, Азербайджан*

3 юли – Марек

Началните часове и локациите ще бъдат уточнени допълнително.

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