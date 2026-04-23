Байерн е охладил интереса на Реал Мадрид и Манчестър Сити към Павлович

Байерн (Мюнхен) няма никакво намерение да се разделя с халфа Александър Павлович, съобщава журналистът Кристиан Фалк. Интерес към младия полузащитник има от клубове като Реал Мадрид и Манчестър Сити.

Новият стар шампион в Бундеслигата обаче няма интерес да се раздели с 21-годишния си футболист, който се утвърди като титуляр в състава на старши треньора Венсан Компани.

✅ No chance for Man City: Bayern Munich will not sell Aleksandar Pavlovic https://t.co/a1K6jBzCC6 — Christian Falk (@cfbayern) April 21, 2026

Германският национал дебютира в първенството за Байерн през октомври 2023 година, след като премина през академията на клуба, и има договор до 30 юни 2029 година.

Фалк разяснява ситуацията, като обяснява, че не е вярно, че Реал и Ман Сити са отправяли запитвания за Александър Павлович. "Може би Мадрид би искал да го има, след като той вкара първия гол срещу тях в Шампионската лига в сряда. Но не, няма оферта, няма разговори с агента и няма разговори с клуба. Може би те и Пеп Гуардиола смятат, че е интересен играч, но той е момче от Мюнхен. Той обича Байерн (Мюнхен); израснал е в юношеските формации".

"Вярвам, че след Мануел Нойер, той е прекарал най-много време в клуба. 21-годишният е млад играч, но е бил в младежките отбори. Той обича този клуб и не мисля, че би напуснал в момента, тъй като Байерн се справя толкова добре. Те със сигурност имат един от най-добрите отбори в Европа в момента. Може би дори най-добрият отбор в Европа! Той е важна част от този състав, така че защо да си тръгва?“Манчестър Сити трябва да търси други варианти", заключва журналистът.

През сезон 2025/2026 Павлович има 4 гола и една асистенция в 39 мача.

Снимки: Gettyimages