Байерн е охладил интереса на Реал Мадрид и Манчестър Сити към Павлович

Байерн (Мюнхен) няма никакво намерение да се разделя с халфа Александър Павлович, съобщава журналистът Кристиан Фалк. Интерес към младия полузащитник има от клубове като Реал Мадрид и Манчестър Сити.
Новият стар шампион в Бундеслигата обаче няма интерес да се раздели с 21-годишния си футболист, който се утвърди като титуляр в състава на старши треньора Венсан Компани.
Германският национал дебютира в първенството за Байерн през октомври 2023 година, след като премина през академията на клуба, и има договор до 30 юни 2029 година.
Фалк разяснява ситуацията, като обяснява, че не е вярно, че Реал и Ман Сити са отправяли запитвания за Александър Павлович. "Може би Мадрид би искал да го има, след като той вкара първия гол срещу тях в Шампионската лига в сряда. Но не, няма оферта, няма разговори с агента и няма разговори с клуба. Може би те и Пеп Гуардиола смятат, че е интересен играч, но той е момче от Мюнхен. Той обича Байерн (Мюнхен); израснал е в юношеските формации".
"Вярвам, че след Мануел Нойер, той е прекарал най-много време в клуба. 21-годишният е млад играч, но е бил в младежките отбори. Той обича този клуб и не мисля, че би напуснал в момента, тъй като Байерн се справя толкова добре. Те със сигурност имат един от най-добрите отбори в Европа в момента. Може би дори най-добрият отбор в Европа! Той е важна част от този състав, така че защо да си тръгва?“Манчестър Сити трябва да търси други варианти", заключва журналистът.
През сезон 2025/2026 Павлович има 4 гола и една асистенция в 39 мача.
(PR материал)
Снимки: Gettyimages