Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Борнемут
Челси има готов вариант, ако продаде Енцо Фернандес

  • 17 апр 2026 | 01:29
  • 259
  • 0
Халфът на Борнемут Алекс Скот е един от най-силно представящите се млади футболисти в Премиър лийг през сезона и се очаква след неговия край на опашка за подписа на 22-годишния талант да се наредят някои от грандовете. Сред тях със сигурност ще е Челси, твърди “Индипендънт”.

Мениджърът на тима от “Стамфорд Бридж” Лиъм Росиниър планира да обнови халфовата линия през лятото. Много е вероятно Енцо Фернандес да бъде продаден. Аржентинецът беше отстранен от отбора за два мача като наказателна мярка след изказването му, че би искал да живее в Мадрид.

Ако се раздели със световния шампион, Челси ще обърне поглед към Алекс Скот, който през ноември за първи път беше повикан в националния отбор на Англия от селекционера Томас Тухел.

Борнемут плати за халфа около 25 млн. паунда на Бристол Сити през 2023 година. Сега “черешките” ще искат за една от звездите си двойно по-голяма сума.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

На "Бернабеу" имат пълно доверие в Арбелоа

На "Бернабеу" имат пълно доверие в Арбелоа

  • 16 апр 2026 | 21:32
  • 2114
  • 5
Нагелсман ще разчита на Мусиала за Мондиал 2026

Нагелсман ще разчита на Мусиала за Мондиал 2026

  • 16 апр 2026 | 21:13
  • 929
  • 2
В Челси близо до удължаване на договора на един от основните си футболисти

В Челси близо до удължаване на договора на един от основните си футболисти

  • 16 апр 2026 | 20:11
  • 1323
  • 0
Интересни реванши определиха полуфиналистите в Лигата на конференциите

Интересни реванши определиха полуфиналистите в Лигата на конференциите

  • 16 апр 2026 | 00:00
  • 9407
  • 0
Вълнуваща вечер в Лига Европа определи финалната четворка, ето кой стигна полуфиналите

Вълнуваща вечер в Лига Европа определи финалната четворка, ето кой стигна полуфиналите

  • 17 апр 2026 | 00:05
  • 12911
  • 9
Кьолн опитва да задържи трансферна цел на Брайтън

Кьолн опитва да задържи трансферна цел на Брайтън

  • 16 апр 2026 | 18:55
  • 925
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ето заложените критерии за шампионската група в efbet Лига, вече е ясно кога няма да има дерби Левски-ЦСКА

Ето заложените критерии за шампионската група в efbet Лига, вече е ясно кога няма да има дерби Левски-ЦСКА

  • 16 апр 2026 | 16:09
  • 43917
  • 114
Нов силен мач на Везенков гарантира първото място на Олимпиакос

Нов силен мач на Везенков гарантира първото място на Олимпиакос

  • 16 апр 2026 | 22:58
  • 7186
  • 3
Вълнуваща вечер в Лига Европа определи финалната четворка, ето кой стигна полуфиналите

Вълнуваща вечер в Лига Европа определи финалната четворка, ето кой стигна полуфиналите

  • 17 апр 2026 | 00:05
  • 12911
  • 9
Интересни реванши определиха полуфиналистите в Лигата на конференциите

Интересни реванши определиха полуфиналистите в Лигата на конференциите

  • 16 апр 2026 | 00:00
  • 9407
  • 0
Монтана спря Славия за осмото място и зарадва Ботев (Пд)

Монтана спря Славия за осмото място и зарадва Ботев (Пд)

  • 16 апр 2026 | 21:21
  • 22784
  • 74
Септември и Спартак (Варна) не успяха да се победят, но “соколите” са с едни гърди напред в битката за оцеляване

Септември и Спартак (Варна) не успяха да се победят, но “соколите” са с едни гърди напред в битката за оцеляване

  • 16 апр 2026 | 18:49
  • 15312
  • 21