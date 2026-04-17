Челси има готов вариант, ако продаде Енцо Фернандес

Халфът на Борнемут Алекс Скот е един от най-силно представящите се млади футболисти в Премиър лийг през сезона и се очаква след неговия край на опашка за подписа на 22-годишния талант да се наредят някои от грандовете. Сред тях със сигурност ще е Челси, твърди “Индипендънт”.

Мениджърът на тима от “Стамфорд Бридж” Лиъм Росиниър планира да обнови халфовата линия през лятото. Много е вероятно Енцо Фернандес да бъде продаден. Аржентинецът беше отстранен от отбора за два мача като наказателна мярка след изказването му, че би искал да живее в Мадрид.

Ако се раздели със световния шампион, Челси ще обърне поглед към Алекс Скот, който през ноември за първи път беше повикан в националния отбор на Англия от селекционера Томас Тухел.

Борнемут плати за халфа около 25 млн. паунда на Бристол Сити през 2023 година. Сега “черешките” ще искат за една от звездите си двойно по-голяма сума.

Снимки: Imago