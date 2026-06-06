Карл е съсипан, че ще пропусне Мондиала, Нагелсман и останалите немски национали с трогателен жест към младока

Младата надежда на Байерн (Мюнхен) Ленарт Карл логично е буквално съсипан, че ще пропусне Мондиал 2026. Неприятната новина за 18-годишния талант дойде снощи, след като той получи разкъсване на мускулни влакна по време на тренировка с националния отбор на Германия. Травмата няма да му позволи да играе на първото си световно първенство.

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Самият Карл написа в Instagram: “Честно казано, не знам откъде да започна, но болката е неописуема, че ще пропусна най-големия турнир. Направих всичко възможно, за да съм в добра форма за Световното първенство. За съжаление, контузиите често се случват в най-неподходящия момент.

Lennart Karl on IG:



'I honestly don't know where to begin, but it hurts beyond words to have to miss the biggest tournament of all. I did everything I could to be fit for the World Cup. Unfortunately, injuries often come at the worst possible moment.



I wish my team the greatest… pic.twitter.com/h8wQe3N5YK — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 5, 2026

Пожелавам на отбора си най-голям успех и, разбира се, ще ги подкрепям през всяка минута. Ще се върна по-силен – обещавам. 💪🏻Благодаря ви за всички невероятни съобщения и подкрепа. ❤️ Успех на Германия!“.

Междувременно селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман и останалите немски национали са направили трогателен жест към младия Карл, разкрива „Билд“. Талантът на Байерн се е разплакал веднага след получената контузия, тъй като е разбрал бързо, че тя най-вероятно ще е сериозна – както и се оказа.

Lennart Karl was utterly dejected and cried on the pitch immediately after his injury as he knew right away it was something serious. Antonio Rüdiger accompanied him to the dressing room. Since the term was training in small groups, not all players noticed the injury at first. He… pic.twitter.com/SiORJWHHqf — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 6, 2026

Вечерта целият отбор на Германия, заедно с футболистите и треньорите, се е събрал, за да утеши Карл и да му пожелае успех. Нагелсман пък е произнесъл реч, в която е подчертал колко разочароваща е контузията на Карл – особено след като той практически си беше осигурил място в стартовия състав за Световното първенство. След това селекционерът е отправил лично послание към Карл и му е казал да гледа на нещата от положителната страна. Думите на Нагелсман буквално са били: “Все още си толкова млад и те очакват още много Световни първенства“.

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След това пък самият Карл се е опитал да се обърне към отбора, но едва е успял да изрече няколко думи, а няколко пъти е настъпила пълна тишина в стаята с играчи и треньори.

Карл вече се прибра в Мюнхен и ще започне възстановяването си от контузията, като ще бъде извън игра за няколко седмици. На негово място в състава на Германия бе повикан друг млад футболист – 20-годишният полузащитник на РБ Лайпциг Асан Уедраого. През изминалия сезон той изигра 19 мача в Бундеслигата и отбеляза 4 гола.

Max Eberl on Lennart Karl's injury: "Missing out of a World Cup so shortly before the start is, of course, extremely painful, and the news was a shock for everyone at FC Bayern – but it doesn't change how much talent, passion, and future Lenny has. He more than deserved this… pic.twitter.com/huUQ4KyDvo — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 6, 2026

Спортният директор на Байерн Макс Еберл пък коментира в официално изявление: „Да пропуснеш световно първенство в последния момент е изключително болезнено и новината беше шок за целия клуб. Това обаче не променя факта колко много талант, страст и бъдеще има в Лени. Той напълно заслужи участието си на този Мондиал със своя изключителен първи професионален сезон.“

Еберл добави още: „Лени ще получи цялата необходима подкрепа от Байерн, за да се завърне възможно най-скоро на терена. Всички знаем, че пред него има още много големи турнири. Самият той вече гледа напред и казва, че ще се върне по-силен. Това ми харесва в него и точно такъв дух е нужен в подобни моменти.“

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Снимки: Imago