Карл е съсипан, че ще пропусне Мондиала, Нагелсман и останалите немски национали с трогателен жест към младока

Младата надежда на Байерн (Мюнхен) Ленарт Карл логично е буквално съсипан, че ще пропусне Мондиал 2026. Неприятната новина за 18-годишния талант дойде снощи, след като той получи разкъсване на мускулни влакна по време на тренировка с националния отбор на Германия. Травмата няма да му позволи да играе на първото си световно първенство.
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Самият Карл написа в Instagram: “Честно казано, не знам откъде да започна, но болката е неописуема, че ще пропусна най-големия турнир. Направих всичко възможно, за да съм в добра форма за Световното първенство. За съжаление, контузиите често се случват в най-неподходящия момент.
Пожелавам на отбора си най-голям успех и, разбира се, ще ги подкрепям през всяка минута. Ще се върна по-силен – обещавам. 💪🏻Благодаря ви за всички невероятни съобщения и подкрепа. ❤️ Успех на Германия!“.
Междувременно селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман и останалите немски национали са направили трогателен жест към младия Карл, разкрива „Билд“. Талантът на Байерн се е разплакал веднага след получената контузия, тъй като е разбрал бързо, че тя най-вероятно ще е сериозна – както и се оказа.
Вечерта целият отбор на Германия, заедно с футболистите и треньорите, се е събрал, за да утеши Карл и да му пожелае успех. Нагелсман пък е произнесъл реч, в която е подчертал колко разочароваща е контузията на Карл – особено след като той практически си беше осигурил място в стартовия състав за Световното първенство. След това селекционерът е отправил лично послание към Карл и му е казал да гледа на нещата от положителната страна. Думите на Нагелсман буквално са били: “Все още си толкова млад и те очакват още много Световни първенства“.
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След това пък самият Карл се е опитал да се обърне към отбора, но едва е успял да изрече няколко думи, а няколко пъти е настъпила пълна тишина в стаята с играчи и треньори.
Карл вече се прибра в Мюнхен и ще започне възстановяването си от контузията, като ще бъде извън игра за няколко седмици. На негово място в състава на Германия бе повикан друг млад футболист – 20-годишният полузащитник на РБ Лайпциг Асан Уедраого. През изминалия сезон той изигра 19 мача в Бундеслигата и отбеляза 4 гола.
Спортният директор на Байерн Макс Еберл пък коментира в официално изявление: „Да пропуснеш световно първенство в последния момент е изключително болезнено и новината беше шок за целия клуб. Това обаче не променя факта колко много талант, страст и бъдеще има в Лени. Той напълно заслужи участието си на този Мондиал със своя изключителен първи професионален сезон.“
Еберл добави още: „Лени ще получи цялата необходима подкрепа от Байерн, за да се завърне възможно най-скоро на терена. Всички знаем, че пред него има още много големи турнири. Самият той вече гледа напред и казва, че ще се върне по-силен. Това ми харесва в него и точно такъв дух е нужен в подобни моменти.“Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago