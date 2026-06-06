Стачка заплашва първия двубой в САЩ

Синдикатът, представляващ над 2000 работници на стадион “SoFi”, гласува с 96% в подкрепа на разрешение за стачка. Това се случва само седмица преди мъжкият национален отбор на САЩ да изиграе първия си мач от Световното първенство на стадиона край Лос Анджелис.

UNITE HERE Local 11 представлява служителите, които работят предимно в сферата на храните и напитките на стадиона, включително готвачи, миячи, сервитьори и бармани. Преговорите с оператора на съоръжението Legends Global бяха прекратени миналата седмица, след като няколко кръга на договаряне не доведоха до споразумение. Предишният договор между синдиката и Legends вече е изтекъл.

В интервю за “Атлетик” миналата седмица съпрезидентът на синдиката Кърт Петерсен заяви, че Legends „не приемат притесненията и исканията достатъчно сериозно“.

Евентуалните стачни действия могат да засегнат осем мача от Световното първенство на стадиона, който е дом на двата отбора от НФЛ в Лос Анджелис – Чарджърс и Рамс. Съоръжението е собственост на Kroenke Sports & Entertainment, които притежават и шампиона на Премиър лийг Арсенал. SoFi ще бъде домакин на откриващия мач от Мондиала в САЩ, когато американският национален отбор ще се изправи срещу Парагвай на 12 юни.

В прессъобщение, публикувано в петък вечерта, синдикатът заяви: „Касиери, миячи, готвачи, бармани, служители в обектите за хранене и обслужващ персонал на SoFi Stadium гласуваха с 96% в подкрепа на разрешение за стачка, което означава, че работниците могат да напуснат работните си места във всеки един момент, ако исканията им не бъдат изпълнени. Преговорите са насрочени да продължат в понеделник преди мача САЩ срещу Парагвай на 12 юни.“

Ако не бъде постигнато споразумение, комитет от работници ще реши кога да се проведе стачката. Тя може да бъде обявена по всяко време по избор на комитета.

Синдикатът вече предупреди, че ФИФА ще се сблъска със сериозен проблем в случай на стачка, тъй като евентуални заместващи работници може да не бъдат акредитирани навреме. Процесът на ФИФА изисква проверки на миналото много преди началото на турнира. Сред основните си притеснения синдикатът призовава ФИФА да поеме публичен ангажимент, че агенти на американската имиграционна и митническа служба (U.S. Immigration and Customs Enforcement) няма да бъдат допускани на стадионите по време на турнира – искане, което досега не е удовлетворено. Според синдиката това е необходимо, за да се избегнат рискове за безопасността на работниците. В съобщението от петък вечерта се казва: „Работниците трябва да имат правото да напуснат работа, ако федералните имиграционни власти влязат на стадиона и създадат основателен страх за тяхната безопасност – никой работник не трябва да избира между работата и свободата си.“

В поредица от искания, отправени към ФИФА и Kroenke Sports & Entertainment (собствениците на стадиона) през април, синдикатът настоява и за ограничения върху използването на подизпълнители, опериращи на SoFi. Освен това се изисква ФИФА да не разрешава използването на изкуствен интелект или автоматизация на стадиона, които биха могли да премахнат работни места, заемани от членове на синдиката.

Петерсен заяви, че всички тези притеснения остават, като същевременно твърди, че Legends дори не са успели да покажат на синдиката договора между тях и доставчика на кетъринг услуги на ФИФА, On Location.

В съобщението от петък вечерта синдикатът посочва, че иска „заплащане, което отразява реалната цена на живота в Лос Анджелис, включително допълнително заплащане за Световното първенство и други мегасъбития, както и вноски в жилищен фонд за изграждане на жилища за работниците в сферата на услугите“.

В разговор с “Атлетик” миналата седмица Петерсен каза, че Legends не са успели да отговорят на основните притеснения относно заплащането. „Компанията (Legends) предлага допълнителни 25 цента тук или там, вместо увеличение в долари, което се усеща като връщане към 2005 г., а не като да сме в 2026 г.“, добави Петерсен. „Това е най-печелившият стадион в Лос Анджелис, така че тези хора трябва да станат сериозни в разпределението на приходите към работниците, които помагат изживяването да бъде възможно за посетителите.“

Сезар Замора, барман от пет години на SoFi Stadium, заяви: „Аз съм футболен фен цял живот и е сърцераздирателно да видя, че само дни преди едно от най-големите спортни събития в света нашият работодател отказва да осигури заплатите, защитата и договора, от които се нуждаем, за да издържаме семействата си. Световното първенство по футбол ще генерира огромни печалби, но ние все още се борим за елементарно уважение и сигурност. Заслужаваме по-добро и ако това означава да стачкуваме, аз съм готов.“

В същото съобщение Йоланда Фиеро, обслужваща ВИП ложите на SoFi Stadium, добави: „Фенове от цял свят ще дойдат с очакването за незабравимо събитие и ние се гордеем, че го правим възможно. Но никой работник не трябва да се страхува, че ще бъде разделен от семейството си или да се притеснява от опасни действия на ICE, докато просто си върши работата. Заслужаваме да се чувстваме сигурни, уважавани и защитени на работното място. Ако гласовете ни продължат да бъдат пренебрегвани, аз съм готова да стачкувам.“

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