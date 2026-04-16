Енцо Фернандес се завръща в групата на Челси за дербито с Ман Юнайтед

Полузащитникът на Челси Енцо Фернандес се завърна към пълноценни тренировки и е на разположение за мача от Висшата лига в събота срещу Манчестър Юнайтед от Висшата лига, след като беше отстранен по дисциплинарни причини, съобщи мениджърът на лондончани Лиъм Росиниър. 25-годишният световен шампион с Аржентина не беше включен в състава за победата със 7:0 над Порт Вейл от Лига 1 на четвъртфиналите за ФА Къп и за загубата с 0:3 във Висшата лига от втория в класирането Манчестър Сити на „Стамфорд Бридж“ миналата седмица. Фернандес, който носеше капитанската лента при отсъствието на контузения Рийс Джеймс, преди това заяви, че ще прецени бъдещето си след Световното първенство и изрази желание да живее в Мадрид, коментари, за които по-късно се извини.

Официално: Ман Юнайтед без Хари Магуайър срещу Челси

„Енцо е с групата и тренира много, много добре“, каза Росиниър пред репортери. Росиниър предостави и актуална информация за защитника Трево Чалоба, който не е играл от реванша на загубата на Челси от Пари Сен Жермен в Шампионската лига, и за Джеймс, който е аут след загубата от Нюкасъл Юнайтед също през март. „Трево тренира днес, но на облекчен режим“, каза Росиниър. „Ще вземем решение за него, но той е много, много близо. Рийс е малко по-далеч“. Челси е шести с 48 точки, на четири зад Ливърпул, който е на местата в Шампионската лига, след като спечели само един от последните си пет мача от Висшата лига. Победата над третия Юнайтед би помогнала за намаляване на разликата в надпреварата за челната петица. „Фокусираме се върху това, което можем да контролираме, а именно нашето представяне“, каза Росиниър. „Очаквам добро представяне в събота.“

Росиниър призна, че Енцо Фернандес няма да играе и срещу Сити и заяви: Пеп е повлиял на всички

