Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
Енцо Фернандес пофлиртува с Реал Мадрид

  • 30 март 2026 | 13:15
  • 444
  • 0
Халфът на Челси Енцо Фернандес подхрани спекулациите около бъдещето си за пореден път. Световният шампион в последно време е свързван с трансфер в Реал Мадрид, а докато е с националния отбор на Аржентина пофлиртува с “белите”, като заяви, че с удоволствие би се преместил да живее в испанската столица.

“Бих искал да живея в Мадрид. Това е красив град, напомня ми за Буенос Айрес”, заяви Енцо Фернандес в отговор на въпроса къде би искал да живее.

Това не е първият път, в който аржентинският плеймейкър поставя под съмнение бъдещето си в Челси. След отпадането от ПСЖ в Шампионската лига той отговори така на въпрос за това къде ще играе през следващия сезон: "Не знам. Има още осем мача в първенството, както и ФА Къп. След това има световно първенство. След това ще видим”.

Твърди се, че именно парижани също имат интерес към Енцо Фернандес.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Лукаку сподели своята истина за случващото се

Лукаку сподели своята истина за случващото се

  • 30 март 2026 | 12:21
  • 1123
  • 0
Над 75% от футболните фенове в Англия не одобряват ВАР

Над 75% от футболните фенове в Англия не одобряват ВАР

  • 30 март 2026 | 12:02
  • 564
  • 0
Иран съобщи за унищожена спортна инфраструктура в страната

Иран съобщи за унищожена спортна инфраструктура в страната

  • 30 март 2026 | 11:55
  • 560
  • 0
Дешан: Не става само с “ние сме най-силните”

Дешан: Не става само с “ние сме най-силните”

  • 30 март 2026 | 11:33
  • 525
  • 1
УЕФА глоби Лил за хореография с лика на Жана д'Арк

УЕФА глоби Лил за хореография с лика на Жана д'Арк

  • 30 март 2026 | 11:31
  • 2101
  • 9
Тотнъм предложи изненадващо дълъг договор на Де Дзерби, очаква отговора му до часове

Тотнъм предложи изненадващо дълъг договор на Де Дзерби, очаква отговора му до часове

  • 30 март 2026 | 11:19
  • 5157
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Наско Сираков излезе с важна позиция за собствеността на Левски

Наско Сираков излезе с важна позиция за собствеността на Левски

  • 30 март 2026 | 12:28
  • 8745
  • 28
България срещу Индонезия в перлата на турнира в Джакарта

България срещу Индонезия в перлата на турнира в Джакарта

  • 30 март 2026 | 04:10
  • 34075
  • 90
Георги Йомов е все по-близо до завръщане на терена

Георги Йомов е все по-близо до завръщане на терена

  • 30 март 2026 | 09:18
  • 23559
  • 48
"Лъвовете" играят за купа на GBK, може да бием дузпи за сефте след САЩ'94

"Лъвовете" играят за купа на GBK, може да бием дузпи за сефте след САЩ'94

  • 30 март 2026 | 04:22
  • 24308
  • 29
Дезире Дуе поведе Франция към нова победа

Дезире Дуе поведе Франция към нова победа

  • 30 март 2026 | 00:10
  • 19687
  • 2
Везенков и компания срещу Панатинайкос в супердербито на Гърция

Везенков и компания срещу Панатинайкос в супердербито на Гърция

  • 30 март 2026 | 07:30
  • 4319
  • 0