Енцо Фернандес пофлиртува с Реал Мадрид

Халфът на Челси Енцо Фернандес подхрани спекулациите около бъдещето си за пореден път. Световният шампион в последно време е свързван с трансфер в Реал Мадрид, а докато е с националния отбор на Аржентина пофлиртува с “белите”, като заяви, че с удоволствие би се преместил да живее в испанската столица.

“Бих искал да живея в Мадрид. Това е красив град, напомня ми за Буенос Айрес”, заяви Енцо Фернандес в отговор на въпроса къде би искал да живее.

Това не е първият път, в който аржентинският плеймейкър поставя под съмнение бъдещето си в Челси. След отпадането от ПСЖ в Шампионската лига той отговори така на въпрос за това къде ще играе през следващия сезон: "Не знам. Има още осем мача в първенството, както и ФА Къп. След това има световно първенство. След това ще видим”.

Твърди се, че именно парижани също имат интерес към Енцо Фернандес.

Enzo Fernández dijo que quiere volver y le gustaría volver a River en un futuro pero estando bien. Y cuando le preguntaron qué lugar le gusta para vivir dijo que le gusta Madrid



