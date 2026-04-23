Джон Тери не е получил предложение да помогне на временния мениджър на Челси

Легендарният бивш капитан на Челси Джон Тери потвърди, че не е получил предложение от Калъм Макфарлейн да влезе в щаба му, който ще води отбора до края на сезона. Двамата работеха заедно в тимовете на "сините" до 18 и до 21 години. Макфарлейн вече веднъж изведе Челси като временен мениджър по време на равенството с Манчестър Сити след раздялата на клуба с Енцо Мареска. След ще има шанса да остане на позицията до края на сезона, след като вчера бе уволнен Лиъм Росиниър.

В момента Тери работи като консултант на непълен работен ден в академията на Челси, но явно е имал надежда да получи и друга роля.

“Не съм сигурен как ще изглежда щаба на Калъм. Аз не съм получил нито обаждане, нито съобщение. Ще продължа да изпълнявам ролята си в академията. Предстоят ни няколко важни мача. Всички ще подкрепим Калъм. Той свърши страхотна работа в гостуването на Манчестър Сити. Ще подкрепим и момчетата”, заяви Тери.