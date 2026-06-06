Скалони останал изненадан от начина, по който Меси потвърдил участието си на Мондиал 2026

Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони призна, че е останал приятно изненадан от начина, по който капитанът на тима Лионел Меси потвърдил участието си на Мондиал 2026. Наставникът очаквал от суперзвездата да направи специално публично изявление по този повод, но вместо това нападателят решил просто да получи своята повиквателна за Световното първенство в Северна Америка.

Скалони с добри новини относно състоянието на Меси

По време на последната си пресконференция Скалони беше попитан как Меси му е съобщил намерението си да участва на предстоящия турнир. “Аз просто му изпратих съобщение. Той пък ми отговори, че ще чака за обявяването на състава и че е готов да бъде сред повиканите играчи. Това е всичко. Затова му казах: “Добре, ти ще си в състава” и това беше всичко по темата. Всички очаквахме той да направи някакво изявление, вероятно най-вече аз. Но в крайна сметка той направи това, което би сторил всеки играч - изчака повиквателната на селекционера. Честно казано, много се успокоих, когато ми каза, че няма да прави никакви изявления и че просто ще изчака списъка с повиквателните. Точно така и стана. Аз се свързвам с него само когато реша, че моментът е подходящ. Когато решихме какъв ще бъде съставът, ние му казахме, а това беше неговият отговор”, обясни селекционерът на световния шампион.

🚨 Lionel Scaloni: "How did Messi communicate his presence in the World Cup? I simply sent him a message. He told me that he would wait for the squad announcement and that he would be among the called-up players, that was all. So I told him: ‘Alright, you’re in the squad,’ and… pic.twitter.com/QNYgWaVYhp — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) June 5, 2026

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Снимки: Imago