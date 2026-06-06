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  3. Скалони останал изненадан от начина, по който Меси потвърдил участието си на Мондиал 2026

Скалони останал изненадан от начина, по който Меси потвърдил участието си на Мондиал 2026

  • 6 юни 2026 | 16:12
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Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони призна, че е останал приятно изненадан от начина, по който капитанът на тима Лионел Меси потвърдил участието си на Мондиал 2026. Наставникът очаквал от суперзвездата да направи специално публично изявление по този повод, но вместо това нападателят решил просто да получи своята повиквателна за Световното първенство в Северна Америка.

Скалони с добри новини относно състоянието на Меси
Скалони с добри новини относно състоянието на Меси

По време на последната си пресконференция Скалони беше попитан как Меси му е съобщил намерението си да участва на предстоящия турнир. “Аз просто му изпратих съобщение. Той пък ми отговори, че ще чака за обявяването на състава и че е готов да бъде сред повиканите играчи. Това е всичко. Затова му казах: “Добре, ти ще си в състава” и това беше всичко по темата. Всички очаквахме той да направи някакво изявление, вероятно най-вече аз. Но в крайна сметка той направи това, което би сторил всеки играч - изчака повиквателната на селекционера. Честно казано, много се успокоих, когато ми каза, че няма да прави никакви изявления и че просто ще изчака списъка с повиквателните. Точно така и стана. Аз се свързвам с него само когато реша, че моментът е подходящ. Когато решихме какъв ще бъде съставът, ние му казахме, а това беше неговият отговор”, обясни селекционерът на световния шампион.

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Снимки: Imago

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