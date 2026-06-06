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Евра: В най-добрите си години щях да изям Ямал

  • 6 юни 2026 | 16:40
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Евра: В най-добрите си години щях да изям Ямал

Легендата на Манчестър Юнайтед Патрис Евра направи поредното си колоритно изказване, като този път то беше свързано с младата звезда на Барселона Ламин Ямал. Бившият ляв бек увери, че в най-добрите си години е щял “да изяде жив” испанския национал, давайки за пример бившия си съотборник Кристиано Роналдо и иконата на каталунците Лионел Меси.

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Евра в най-добрите си години срещу Ямал? Щях жив да го изям. Съжалявам, Ламин, обичам те. Но попитай Кристиано, попитай Меси, попитай други играчи, които са се изправяли срещу мен… Аз не съм добър приятел”, заяви бившият френски национал пред Elite Futbol Talk.

По време на футболната си кариера 45-годишният Евра изигра над 600 мача за отбори като Юнайтед, Монако и Ювентус. Многобройните му трофеи включват отличие в Шампионската лига, пет титли на Англия и три титли на Италия.

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Снимки: Gettyimages

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