Дузина имена се спрягат за мениджърския пост на Челси, но кои са фаворитите

След като вчера ръководството на Челси взе решение да се раздели с девети мениджър за по-малко от четири години, уволнявайки Лиъм Росиниър, спекулациите за следващия кандидат за ветровитата позиция се разразиха с пълна сила. Ясно е единствено, че до края на сезона отборът ще бъде воден от Калъм Макфарлейн. След това различните източници имат различни теории. Според “Мирър” клубът този път ще заложи на известно име. Изданието посочва треньора на Комо Франсеск Фабреагас, който познава много добре Челси.

Андони Ираола, който вече обяви, че напуска Борнемут след края на сезона, е друг от големите фаворити.

Мат Лоу от “Дейли Телеграф” излиза с твърдението, че наставникът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне е голямата цел на “сините от Лондон”.

“Би Би Си” фокусира вниманието върху Филипе Луис, който прави много силно впечатление с работата си във Фламенго. Както и Сеск Фабрегас, той също е бивш играч на Челси. Същото важи и за мениджъра на Ковънтри Сити Франк Лампард.

Оливер Гласнер, който напуска Кристъл Палас, също е сред фаворитите на букмейкърите. Чави Ернандес, Чаби Алонсо, Юлиан Нагелсман, Марко Силва и Рубен Аморим намират място в списъците, но едно от най-странните имена е това на Роберто Де Дзерби, който току-що пое Тотнъм.

