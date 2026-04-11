Италия обяви временния си селекционер

Италианската футболна федерация (FIGC) потвърди, че селекционерът на младежкия национален отбор до 21 години, Силвио Балдини, ще води мъжкия тим на „адзурите“ за предстоящите приятелски срещи с Гърция и Люксембург през юни. Новината бе съобщена в официално изявление в петък..

Както беше съобщено по-рано, Италия се нуждаеше от временен наставник за предстоящите срещи, след като и треньорът Дженаро Гатузо, и президентът на федерацията Габриеле Гравина подадоха оставки след отпадането на „адзурите“ от плейофите за Световното първенство. Новият президент на FIGC ще бъде избран на 22 юни, след което ще бъде назначен и постоянен селекционер на „скуадра адзура“.

Официално: Гатузо също подаде оставка от националния отбор

Тъй като следващите мачове на Италия са насрочени за 3 и 7 юни, се наложи назначаването на Балдини, който води отбора до 21 години, за временен мениджър. На 3 юни „адзурите“ ще гостуват на Люксембург на „Стад дьо Люксембург“, а четири дни по-късно, на 7 юни, ще играят срещу Гърция на стадион „Панкритио“ в Кандия.

Следващите официални мачове на Италия ще бъдат през септември 2026 г. в турнира Лига на нациите. „Адзурите“ са в Група 1 заедно с отборите на Франция, Белгия и Турция.