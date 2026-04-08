ЦСКА ще загрява за дербито с Левски с гостуване на Монтана - на живо от стадион "Огоста"
Конте е точният селекционер за Италия, категоричен е бивш национал

Бившият национал на Италия Емануеле Джакерини изрази мнение, че наставникът на Наполи Антонио Конте е точният човек за селекционер на националния тим. Някогашното крило беше част от "Скуадра адзура" по време на периода на специалиста начело на тима между 2014 и 2016 година.

"Конте е лидерът, към който може да се привържете в трудни времена. Той ви подготвя като войници по време на война. Точно това, което ни трябва днес. Той има начин да те промени, ако го следваш, растеш. И за него играчите са готови да плюят кръв. Той умее да създава уникалния емпатия с целия отбор. Неговото поведение е предвидимо, той успява бързо да постигне успехи. На терена знаеш точно какво правиш, повтарял си го хиляди пъти на тренировка, чак до болка. Спомням си, че след тренировки в Коверчано сме повръщали на терена, трябвали са ни кислородни маски да завършим заниманието.

Конте за слуховете, че може да поеме Италия: Ако бях президент на федерацията, щях да обмисля собствената си кандидатура
Той е най-добрият, ще ни върне на световните финали. Вече доказа, че може да има успехи в националния тим. И го показва цялата му история - с Ювентус, с Интер, с Наполи. И ще го направи пак за Италия. Срещу Босна и Херцеговина ни липсваше глад и смелост и няма по-добър от Антонио да ги върне. Играчите отиват на война заради него. Той не гледа как се казваш или на колко години си, а те докарва до предела на възможностите ти, вярвайки в това, което правиш", каза в интервю за "Гадзета дело Спорт" бившото крило на Ювентус, Наполи и Съндърланд.

