Буфон също хвърли бялата кърпа след провала на Италия

Отговорникът за националния отбор на Италия Джанлуиджи Буфон използва социалните мрежи, за да обяви, че е подал оставка от своя пост след провала на “адзурите” да се класират за Мондиал 2026. Това легендарният вратар направи минути след новината, че Габриеле Гравина се е оттеглил от ролята си на президент на Италианската футболна федерация.

“Да си подам оставката минута след края на мача срещу Босна беше спешен акт, който дойде дълбоко от мен. Спонтанен колкото сълзите и болката в сърцето ми, за които знам, че споделям с всички вас. Бях помолен да изчакам, за да могат всички да имат време за размисъл. Сега, след като президентът Гравина избра да се оттегли, аз се чувствам свободен да направя това, което приемам за отговорен акт, защото, въпреки моята искрена вяра, че съм изградил толкова много по отношение на отборния дух с Рино Гатузо и всички мои сътрудници в много краткото време в националния отбор, главната цел беше да изведем Италия отново до Световното първенство. А ние не успяхме.

Редно е да предоставя на моите наследници свободата да изберат човека, когото смятат за най-добър да запълни моята роля. Да представям националния тим е чест за мен, както и страст, която ме е обзела още от дете. Опитах се да изпълнявам моята роля, влагайки цялата ми енергия в нея, изследвайки всички сектори, за да бъда връзка за диалог и синергия между различните юношески състави, стремейки се да структурирам, заедно с редицата отговорници, проект, който стартира с най-младите и достига чак до младежкия тим до 21 години. Всичко това, за да преосмислим начина, по който подхранваме талантите на бъдещия мъжкия национален отбор.

Поисках и получих включването на редица ключови и много опитни фигури, които, заедно с вече наличните умения, прилагат тези необходими промени със средносрочна и дългосрочна визия. Това е, защото вярвам в политиката на меритокрацията и специализацията на задачите. От тези, които са на власт, зависи да оценят мъдростта на тези решения. Нося всичко в сърцето си, с благодарност за привилегията и уроците, които, дори и в болезнения си епилог, това интензивно преживяване ми остави”, гласи изявлението на световния шампион от 2006 година.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages