Мхитарян е взел решение за бъдещето си

Хенрих Мхитарян е решил какви са бъдещите му планове и се очаква да остане в шампиона на Интер още един сезон. Договорът на 37-годишния арменец изтича на 30 юни, но от ръководството на "нерадзурите" са му предоставили възможността сам да реши дали да прекрати кариерата си или да продължи да играе и през следващата кампания.

Въпреки напредналата си възраст, Мхитарян доказа, че все още е ценна част от състава на Кристиан Киву. Той също така носи огромен опит в момент, когато се очаква Интер да се раздели с някои от по-възрастните играчи в съблекалнята си това лято, като Франческо Ачерби, Матео Дармиан и Ян Зомер.

През изминалия сезон халфът взе участие в 39 мача във всички турнири, като допринесе с четири гола и три асистенции.

Очаква се в близко бъдеще Мхитарян да се срещне с ръководството на Интер, за да обсъди финансовите параметри по новия си договор.

Снимки: Imago

