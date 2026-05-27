Левски привлича и защитник от Португалия

Ръководството на Левски работи усилено по селекцията и прави всичко възможно да подсили тима във всички линии. Набелязан за краен защитник е бекът Давид Кусо от втородивизионния португалски Шавеш, който е бил съотборник с почти сигурното ново попълнение на сините Рейналдо.



Кусо е привлекателна хапка, защото е млад – на 22 години, а освен това на 30 юни става свободен агент. През изминалата кампания анголецът е участвал в 28 шампионатни двубоя, в които е отбелязал 5 гола и е направил 3 асистенции. Любопитна подробност от играта му е, че може да бъде ползван и като крило, при това и по двата фланга. Освен за Шавеш, той има и престой под наем в Мариалвас.

Португалският „О‘Жого“ твърди, че Левски е предприел сериозна офанзива за играча. И именно това е клубът, който е фаворит за подписа му. Медията обаче отбелязва, че Давид Кусо е в полезрението и на турския Самсунспор.



„22-годишният ляв бек притежава гъвкавост, която му позволява да покрива целия фланг с еднаква производителност, както и в офанзивен така и в дефанзивен план. Умее да създава проблеми на противниковите защити, защото е бърз и силен в ситуации един на един. Анголецът е издръжлив и играе с една и съща интензивност в 10-ата и 80-ата минути“, твърди бившият му треньор в Мариалвас Карлос Калина.

„Кусо има огромен потенциал за развитие, притежава всичко необходимо, за да се превърне в изявен играч. Статистиката му го доказва“, допълва наставникът.



Кусо е и в разширения списък на националния отбор на Ангола.

Левски се нуждае от краен защитник, защото това лято може да продаде бразилския си ас Майкон. Затова и "сините" трябва да имат готов негов заместник при евентуален трансфер. Дори такъв да не бъде осъществен, на „Герена“ искат да имат по-голяма дълбочина в състава за борбата на няколко фронта през следващата кампания. Треньорът Хулио Веласкес вече на няколко пъти обяви, че това колко ще е успешна следващата кампания, ще зависи от селекцията. Той отказа да постави каквато и да е цел пред отбора за предстоящите евротурнири.