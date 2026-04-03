Манчини е готов да се завърне начело на Италия

Бъдещето на Дженаро Гатузо начело на националния отбор на Италия е несигурно, като вече се обсъждат трима потенциални негови заместници. Сред спряганите имена са настоящият треньор на Наполи Антонио Конте и наставникът на Милан Масимилиано Алегри.

Договорът на Конте с Наполи е до 30 юни 2027 г., а президентът на клуба Аурелио Де Лаурентис е твърдо решен да продължи работата си със специалиста.

Контрактът на Алегри с Милан пък ще бъде автоматично удължен с една година, ако „росонерите“ се класират за Шампионската лига. Според информацията на Sky Sport Italia, и двамата треньори биха приели да поемат националния отбор само при наличието на ясен и дългосрочен проект, но прекратяването на договорите им с настоящите им клубове би било сериозно препятствие.

Третият кандидат е бившият селекционер на „Скуадра адзура“ Роберто Манчини. В момента той води катарския Ал-Сад, но е изразил готовност да се завърне начело на отбора, който водеше в периода между 2018 и 2023 г. Смята се, че разтрогването на договора му с катарския клуб не би представлявало проблем.

Напрежението около поста на Гатузо се покачи, след като Италия не успя да се класира за Световното първенство. Тимът отстъпи на Босна и Херцеговина във финалния плейоф след равенство 1:1 в редовното време и загуба с 1:4 при изпълнението на дузпи.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages