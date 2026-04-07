Конте за слуховете, че може да поеме Италия: Ако бях президент на федерацията, щях да обмисля собствената си кандидатура

Треньорът на Наполи говори след мача с Милан както за победата над "росонерите" с 1:0, така и във връзка със спекулациите, че може да поеме националния отбор Италия. Както е известно, след поредния провал за класиране на Световно, досегашният селекционер на "адзурите" Дженаро Гатузо подаде оставка.

По този повод Конте каза: „Нека не забравяме, че миналата година, в последните три месеца, се говореше, че ще напусна Наполи, за да отида в Юве, нали? Медиите трябва да пишат: правилно е името ми да е част от този списък. Ако бях президент на федерацията, щях да се взема предвид, заедно с други.

По много причини бих включил Конте. Вече съм бил в националния отбор и познавам обстановката. Това ме ласкае, защото е нещо красиво да представяш страната си. Знаете много добре, че имам още една година от договора си и че в края на сезона ще се срещна с президента. Съжалявам, че ако се бяхме класирали за Световното първенство, може би с дузпи, щеше да се говори за голям подвиг и страхотен футбол", каза наставникът на Наполи.

#Conte: “Nazionale? Se fossi il presidente della #FIGC mi prenderei in considerazione. Sono già stato in Nazionale e conosco l’ambiente. Mi lusinga perché è qualcosa di bello rappresentare il proprio Paese. Futuro? Sapete benissimo che ho un altro anno di contratto e che a fine… — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 6, 2026

"За съжаление, резултатите имат значение, но след три пропуснати световни първенства трябва да се направи нещо сериозно. Когато бях селекционер, се говореше много, но намерих малко помощ дори от страна на клубовете. Сега всичко е катастрофа, но дори в катастрофите има какво да се спаси. Трябва да разберем, че ако нещата не вървят, те не вървят, независимо дали се класираш, или не. Ако се бяхме класирали, щеше да има триумфални тонове за всички. Не е така. Играхме на много високо ниво и нещо ще бъде направено", добави Конте.